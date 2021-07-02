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У Рівному затримали "наркобарона" за збут контрабандного кокаїну

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Рівне, П'ятниця 02 липня 2021 18:16
У Рівному затримали "наркобарона" за збут контрабандного кокаїну Фото: у Рівному затримали "наркобарона" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн. Лідер банди намагався втекти від співробітників спецслужби, але його затримали у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановила спецслужба, банда налагодила канал контрабандного ввезення в Україну кокаїну з країн Латинської Америки. Наркотики вони планували збувати оптом на території Рівненської та Волинської областей.

"Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - розповіли в СБУ.

Фото: у Рівному затримали "наркобарона" (ssu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та приміщеннями учасників банди та вилучили:

  • підготовлену до збуту партію наркотиків;
  • 3 одиниці вогнепальної зброї;
  • технічні пристрої для блокування радіосигналу;
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Організатору банди повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ст. 2 ст. 305, частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі спецслужба встановлює всіх причетних до "наркобізнесу" для притягнення їх до відповідальності.

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Служба безпеки України Рівне наркотики Задержание контрабанда
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