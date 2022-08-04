ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд гривень, - експерт

Новость на русском →
Четвер 04 серпня 2022 13:01
Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд гривень, - експерт Фото: Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Заборгованість державної "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягає 14 млрд гривень. Від вирішення питання цих боргів залежить ефективна підготовка енергосистеми до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в Facebook.

"Не так все райдужно з ринком балансуючим. Борги системного оператора перед генеруючими компаніями там складають щонайменше 14 млрд грн. В розпал підготовки до найскладнішої в історії зими, ці кошти для теплової генерації, на яку, разом з атомною, в опалювальний сезон ляже основне навантаження, зайвими не будуть", - повідомив експерт.

Він наголосив, що позитивним рішенням останніх днів стало часткове врегулювання питання боргів перед генерацією: 50% коштів від доходів експорту струму в ЄС "Укренерго" спрямує на погашення своїх боргів перед виробниками струму за послуги балансування.

"Щоб фінанси не співали романси, вирішувати їх потрібно на учора. Бо від успіху на фронті енергетичному, залежить і успіх на фронті військовому. В це вірить і цього чекає кожен українець. В краще вірить і український енергоринок", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах
Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром