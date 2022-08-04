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Долги "Укрэнерго" перед генерацией за услуги балансировки достигают 14 млрд гривен, - эксперт

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Четверг 04 августа 2022 13:01
Долги "Укрэнерго" перед генерацией за услуги балансировки достигают 14 млрд гривен, - эксперт Фото: Долги "Укрэнерго" перед генерацией за услуги балансировки достигают 14 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Задолженность государственной "Укрэнерго" перед генерацией за услуги балансировки достигает 14 млрд гривен. От решения вопроса этих долгов зависит эффективная подготовка энергосистемы к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в Facebook.

"Не так все радужно с рынком балансирующим. Долги системного оператора перед генерирующими компаниями там составляют минимум 14 млрд грн. В разгар подготовки к самой сложной в истории зимы, эти средства для тепловой генерации, на которую, вместе с атомной, в отопительный сезон ляжет основная нагрузка, лишними не будут", - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что положительным решениям последних дней стало частичное урегулирование вопроса долгов перед генерацией: 50% средств доходов от экспорта тока в ЕС "Укрэнерго" направит на погашение своих долгов перед производителями тока за услуги балансировки.

"Чтобы финансы не пели романсы, решать их нужно на вчера. Ибо от успеха на фронте энергетическом, зависит и успех на фронте военном. В это верит и этого ждет каждый украинец. В лучшее верит и украинский энергорынок", - сообщил эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.

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