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Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" продовжує зростати

Новини » Економіка    24.09.2019 - 12:07
Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" продовжує зростати
Фото: колаж (РБК-Україна)

"Нафтогаз" оприлюднив дані на кінець II кварталу 2019

Борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2 817 млн доларів, включаючи відсотки. Про це повідомляється у фінансовій звітності НАК.

Як наголошується в документі, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення про виплату "Газпромом" 4 674 млн доларів "Нафтогазу" за невиконання мінімального контрактного обсягу транзиту газу протягом 2009-2017 років. Крім того, трибунал здійснив залік щодо сум, належних сторонам у відповідності з арбітражем з продажу газу та арбітражем з транзиту газу. В результаті трибунал розпорядився виплатити 2 560 млн доларів на користь "Нафтогазу".

Оскільки на цю суму нараховуються відсотки за прострочення платежу, то станом на 30 червня 2019 року заборгованість "Газпрому" після заліку становить 2,817 млн доларів, зазначається у звітності НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

У даний час "Нафтогаз" намагається стягнути з "Газпрому" заборгованість за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ряд судів в європейських країнах вже прийняли рішення про арешт активів "Газпрому".

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