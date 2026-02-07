RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллары 1996 года надо здать? Действительно ли эти купюры проблемные

Фото: нужно ли сдавать доллары 1996 года (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Доллары 1996 года - такие же деньги, как и новые. Банки не имеют права отказывать в их приеме.

Об этом РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Читайте также: Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция

Законен ли отказ в приеме купюр

По словам специалиста, убеждение, что банкноты 1996 года являются "неправильными" - это лишь распространенный в Украине миф. Если купюра настоящая, не имеет значительных повреждений или надрывов, она сохраняет свою полную номинальную стоимость.

Такие доллары принимаются всеми мировыми финансовыми учреждениями, и украинские банки не являются исключением. Эксперт подчеркнул, что единственный правильный вариант действий со старыми банкнотами - сдать их в кассу банка.

Как действовать в случае отказа

Если работники финансового учреждения отказываются принимать настоящие банкноты через год их выпуска, клиенту следует зафиксировать этот факт. Банк обязан их обменять, если деньги не поддельные.

"Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то надо звонить в Нацбанк и жаловаться", - подчеркнул специалист.

Горячая линия Нацбанка: 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55

Напомним, ранее у украинцев неоднократно возникали трудности с обменом так называемых "белых" долларов (старых образцов) в пунктах обмена валют. НБУ уже давал разъяснения, что банки и небанковские учреждения должны принимать все настоящие купюры США, выпущенные с 1914 года.

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныдолариФинансыОбмен валютБанки