Доллары 1996 года надо здать? Действительно ли эти купюры проблемные

Законен ли отказ в приеме купюр

По словам специалиста, убеждение, что банкноты 1996 года являются "неправильными" - это лишь распространенный в Украине миф. Если купюра настоящая, не имеет значительных повреждений или надрывов, она сохраняет свою полную номинальную стоимость.

Такие доллары принимаются всеми мировыми финансовыми учреждениями, и украинские банки не являются исключением. Эксперт подчеркнул, что единственный правильный вариант действий со старыми банкнотами - сдать их в кассу банка.

Как действовать в случае отказа

Если работники финансового учреждения отказываются принимать настоящие банкноты через год их выпуска, клиенту следует зафиксировать этот факт. Банк обязан их обменять, если деньги не поддельные.

"Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то надо звонить в Нацбанк и жаловаться", - подчеркнул специалист.

Горячая линия Нацбанка: 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55