Доллар вырастет до конца года: эксперт озвучил прогноз курса

В Украине до конца 2025 года ожидается рост курса доллара. Валюта подорожает до 42,6 гривны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
"К концу 2025 года мы ожидаем курс на уровне около 42,6 гривны за доллар, а валютные резервы - более 55 млрд долларов", - сказал изданию Демкив.
По словам финансового аналитика, это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний.
"Если Украина получит дополнительные 10 млрд долларов помощи, курс можно будет удержать стабильным и в следующем году, хотя в 2026-м резервы, вероятно, сократятся до 40-45 млрд долларов", - подытожил Демкив.
В августе 2025 года гривна сохраняет относительную стабильность к доллару. Во втором квартале этого года национальная валюта даже укрепилась на 0,6% к доллару.
Ситуацию поддерживает политика управляемой гибкости курса, которая позволяет НБУ сглаживать резкие колебания с помощью валютных интервенций. Объемы продажи валюты во втором квартале уменьшились до 8,1 млрд долларов против 9,4 млрд долларов в первом, что свидетельствует об уменьшении давления на гривну.
Дополнительным фактором стабильности выступают сезонные поступления валюты от экспорта сельскохозяйственной продукции.
Напомним, что на сегодня, 13 августа Нацбанк установил официальный курс доллара на таком уровне: 41,4268 гривны за 1 доллар (-0,0222 грн).
