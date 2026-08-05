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Доллар по 49 гривен: какой курс экономисты прогнозируют до конца 2027 года

19:50 05.08.2026 Ср
2 мин
Сможет ли НБУ не допустить резкого падения курса гривны?
aimg Дмитрий Сидоров
Доллар по 49 гривен: какой курс экономисты прогнозируют до конца 2027 года Фото: Гривна продолжит постепенно девальвировать (Getty Images)
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В течение 2026-2027 годов курс доллара продолжит расти, на конец этого года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз ряда организаций, опубликованный "Центром экономической стратегии".

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 гривен, а в 2027 году – 47,1 гривен.

К концу 2026 года ожидается обменный курс в среднем на уровне 46 гривен, а к концу 2027 года - 49 гривен за доллар.

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Этот прогноз объединяет оценки неправительственных экономических организаций, а именно инвестиционных компаний Concorde Capital, Dragon Capital и ICU, Киевской школы экономики, Института экономических исследований и политических консультаций, German Economic Team и WIIW.

"Центр экономической стратегии" приводит медианный (средний) курс гривны к доллару, сформированный на основе прогнозов приведенных организаций.

Прогноз резервов НБУ

Эксперты ожидают, что НБУ продолжит наращивать золотовалютные резервы благодаря конвертации внешней финансовой помощи (валюты на гривну).

Согласно среднему прогнозу экспертов в 2026 году резервы НБУ вырастут до 61 млрд долларов, а в 2027 году – до 63 млрд долларов.

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В ходе обсуждения этих прогнозов заместитель председателя правления НБУ Владимир Лепушинский заявил, что резервы НБУ до конца этого года могут вырасти даже до 70 млрд долларов. Таким образом, у Национального банка достаточно возможностей осуществлять интервенции на межбанковском рынке.

"Потребность в интервенциях будет высокой, но у нас есть международные резервы, чтобы их покрывать", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 5 августа средний курс покупки доллара в обменниках и кассах банков составил 44,63 гривен , что на 7 копеек ниже значения предыдущего дня. Курс продажи валюты США составлял 44,75 гривен (-7 копеек).

Евро на наличном рынке в среднем продавали по 51,55 грн, а покупали по 51,35 грн.

На 6 августа НБУ снизил официальный курс доллара на 6 копеек – до 44,68 гривен , при этом официальный курс евро увеличился на 9 копеек – до 51,62 гривны.

Национальный банк не прогнозирует значительных скачков курса доллара на фоне блокировки экспорта продукции АПК и металлургической промышленности. Регулятор будет удерживать опасную волатильность на валютном рынке.

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