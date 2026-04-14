Глава НБУ спрогнозировал ускорение инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке, которая вызвала скачок цен на нефть, может добавить украинской инфляции от 1,5 до 2,8 процентных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , которое публикует заявление главы НБУ Андрея Пышного.

Прогнозы и риски

Выступая на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Пышный отметил, что цены уже начали расти, а вторичные эффекты войны (в частности на цены удобрений) также будут "довольно значительными".

"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", - сказал глава НБУ через переводчика.

Он подтвердил, что центробанк придерживается цели снизить инфляцию до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты. На следующей неделе состоятся заседания, на которых оценят полное влияние на экономику Украины.

Встречи в Вашингтоне

Пышный участвует в большой украинской делегации на мероприятиях МВФ и Всемирного банка. Он встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими высокопоставленными чиновниками, членами Конгресса и председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

Цель - обеспечить, чтобы война России против Украины (уже пятый год) оставалась в повестке дня, несмотря на новый конфликт на Ближнем Востоке.

Венгрия и кредит ЕС

Глава НБУ приветствовал результаты выборов в Венгрии, где партия Виктора Орбана потерпела поражение. Он выразил надежду, что это разблокирует задержки с предоставлением Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Орбан ранее блокировал выделение средств из-за спора относительно поврежденного войной трубопровода.

Удары по энергетике и миграция

Пышный также отметил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины будут сдерживать экономический рост и увеличат отток мигрантов.

Хотя правительство ожидает, что после прекращения боевых действий миграционный поток изменится на положительный, затягивание войны затрудняет возвращение около 6 миллионов украинцев, которые остаются за рубежом.

"Чем дольше это продолжается, тем выше риск ассимиляции украинцев за рубежом", - подчеркнул он.