Глава НБУ спрогнозировал ускорение инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

05:22 14.04.2026 Вт
Глава НБУ озвучил тревожный прогноз. Каких цен ждать украинцам?
aimg Екатерина Коваль
Глава НБУ спрогнозировал ускорение инфляции из-за войны на Ближнем Востоке Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке, которая вызвала скачок цен на нефть, может добавить украинской инфляции от 1,5 до 2,8 процентных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое публикует заявление главы НБУ Андрея Пышного.

Прогнозы и риски

Выступая на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Пышный отметил, что цены уже начали расти, а вторичные эффекты войны (в частности на цены удобрений) также будут "довольно значительными".

"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", - сказал глава НБУ через переводчика.

Он подтвердил, что центробанк придерживается цели снизить инфляцию до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты. На следующей неделе состоятся заседания, на которых оценят полное влияние на экономику Украины.

Встречи в Вашингтоне

Пышный участвует в большой украинской делегации на мероприятиях МВФ и Всемирного банка. Он встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими высокопоставленными чиновниками, членами Конгресса и председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

Цель - обеспечить, чтобы война России против Украины (уже пятый год) оставалась в повестке дня, несмотря на новый конфликт на Ближнем Востоке.

Венгрия и кредит ЕС

Глава НБУ приветствовал результаты выборов в Венгрии, где партия Виктора Орбана потерпела поражение. Он выразил надежду, что это разблокирует задержки с предоставлением Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Орбан ранее блокировал выделение средств из-за спора относительно поврежденного войной трубопровода.

Удары по энергетике и миграция

Пышный также отметил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины будут сдерживать экономический рост и увеличат отток мигрантов.

Хотя правительство ожидает, что после прекращения боевых действий миграционный поток изменится на положительный, затягивание войны затрудняет возвращение около 6 миллионов украинцев, которые остаются за рубежом.

"Чем дольше это продолжается, тем выше риск ассимиляции украинцев за рубежом", - подчеркнул он.

Напомним, инфляция в Украине уже ускорилась: за год цены выросли на 7,9%, а в марте 2026 года - на 1,7%.

Главными причинами стало подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Больше всего подорожали продукты питания, топливо и коммунальные услуги.

Война США и Израиля с Ираном продолжается с конца февраля 2026 года. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, фактически закрыт Ираном, что вызвало скачок цен на нефть более 100 долларов за баррель.

Министр энергетики США спрогнозировал пик цен в ближайшие недели. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов, однако европейские союзники отказались принимать в ней участие.

Тем временем в Украине продолжается конфликт между НБУ и "Укрпочтой" в связи с созданием почтового банка. Регулятор наложил на компанию штраф, она готовит судебный иск, стороны публично критикуют друг друга.

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
