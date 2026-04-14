Глава НБУ спрогнозировал ускорение инфляции из-за войны на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке, которая вызвала скачок цен на нефть, может добавить украинской инфляции от 1,5 до 2,8 процентных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которое публикует заявление главы НБУ Андрея Пышного.
Прогнозы и риски
Выступая на весенних встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Пышный отметил, что цены уже начали расти, а вторичные эффекты войны (в частности на цены удобрений) также будут "довольно значительными".
"Мы пытаемся ходить по лезвию бритвы", - сказал глава НБУ через переводчика.
Он подтвердил, что центробанк придерживается цели снизить инфляцию до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты. На следующей неделе состоятся заседания, на которых оценят полное влияние на экономику Украины.
Встречи в Вашингтоне
Пышный участвует в большой украинской делегации на мероприятиях МВФ и Всемирного банка. Он встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом, другими высокопоставленными чиновниками, членами Конгресса и председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.
Цель - обеспечить, чтобы война России против Украины (уже пятый год) оставалась в повестке дня, несмотря на новый конфликт на Ближнем Востоке.
Венгрия и кредит ЕС
Глава НБУ приветствовал результаты выборов в Венгрии, где партия Виктора Орбана потерпела поражение. Он выразил надежду, что это разблокирует задержки с предоставлением Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.
Орбан ранее блокировал выделение средств из-за спора относительно поврежденного войной трубопровода.
Удары по энергетике и миграция
Пышный также отметил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины будут сдерживать экономический рост и увеличат отток мигрантов.
Хотя правительство ожидает, что после прекращения боевых действий миграционный поток изменится на положительный, затягивание войны затрудняет возвращение около 6 миллионов украинцев, которые остаются за рубежом.
"Чем дольше это продолжается, тем выше риск ассимиляции украинцев за рубежом", - подчеркнул он.
Напомним, инфляция в Украине уже ускорилась: за год цены выросли на 7,9%, а в марте 2026 года - на 1,7%.
Главными причинами стало подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть. Больше всего подорожали продукты питания, топливо и коммунальные услуги.
Война США и Израиля с Ираном продолжается с конца февраля 2026 года. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, фактически закрыт Ираном, что вызвало скачок цен на нефть более 100 долларов за баррель.
Министр энергетики США спрогнозировал пик цен в ближайшие недели. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов, однако европейские союзники отказались принимать в ней участие.
Тем временем в Украине продолжается конфликт между НБУ и "Укрпочтой" в связи с созданием почтового банка. Регулятор наложил на компанию штраф, она готовит судебный иск, стороны публично критикуют друг друга.