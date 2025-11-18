ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар растет, евро дешевеет: какой курс в обменниках

Украина, Вторник 18 ноября 2025 11:19
UA EN RU
Доллар растет, евро дешевеет: какой курс в обменниках Курс доллара в обменниках повысился на 3 копейки (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 18 ноября повысился на 3 копейки. Евро, в свою очередь, подешевел. Курс единой европейской валюты снизился на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 ноября средний курс продажи доллара повысился на 3 копейки по сравнению с 17 ноября и составляет 42,31 гривны, курс евро снизился на 2 копейки до 49,21 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,75 гривны (-0,01), евро – по 48,57 гривны (-0,03).

К закрытию межбанка 17 ноября курс доллара курс находился на уровне 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 14 ноября рост составил 8 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 17 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 17 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 18 ноября по сравнению с 17 ноября на 2 копейки – до 42,0670. Курс евро, в свою очередь, понизился на 20 копеек. На 18 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,7872 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара повысился на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Прогноз курса доллара

Межбанковский курс в ближайшее время будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривен, отметил руководитель по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль. По его мнению этот диапазон соответствует текущему видению НБУ.

"Поэтому, вероятно, ближайшие недели можно ожидать умеренной волатильности именно в этих пределах", - отметил эксперт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского