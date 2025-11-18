Долар зростає, євро дешевшає: який курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 18 листопада підвищився на 3 копійки. Євро, своєю чергою, подешевшав. Курс єдиної європейської валюти знизився на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 листопада середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки порівняно з 17 листопада і становить 42,31 гривні, курс євро знизився на 2 копійки до 49,21 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,75 гривні (-0,01), євро – по 48,57 гривні (-0,03).

До закриття міжбанку 17 листопада курс долара курс перебував на рівні 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) – порівняно із закриттям 14 листопада зростання становило 8 копійок.

За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), за період із 2 січня до 17 листопада 2025 року курс євро продемонстрував зростання щодо долара США. Єдина європейська валюта подорожчала на 12 центів. На 17 листопада ЄЦБ встановив курс євро на рівні 1,15 долара, тоді як другого січня за 1 євро коштував 1,03 долара.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара на 18 листопада порівняно з 17 листопада на 2 копійки – до 42,0670. Курс євро, зі свого боку, знизився на 20 копійок. На 18 листопада вартість єдиної європейської валюти встановлено на рівні 48,7872 гривні.

З початку року курс долара підвищився на 4 копійки. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара підвищився на 9 копійок. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.