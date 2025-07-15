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НБУ снизил курсы доллара и евро

Украина, Вторник 15 июля 2025 15:45
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НБУ снизил курсы доллара и евро Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8211 гривен за 1 доллар (-0,0144 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8031 гривен за 1 евро (-0,0942 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курсы доллара и евро

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42,00 гривен, курс евро не изменился - 49,25 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ в ближайшее время будет сохранять курс возле уровня 41,8 грн/доллар.

Они считают, что НБУ чувствует себя комфортно с текущим курсом и объемом интервенций на межбанке, который несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.

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