ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар за неделю: стоило ли покупать валюту в понедельник и к каким ценам готовиться дальше

10:38 17.07.2026 Пт
3 мин
Как изменилась стоимость 100 долларов за неделю?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар за неделю: стоило ли покупать валюту в понедельник и к каким ценам готовиться дальше Фото: как изменилась стоимость доллара за неделю (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Валютный рынок за неделю (с 13 по 17 июля) демонстрировал активные колебания. После стремительного подорожания во вторник и среду, в конце недели гривна начала постепенно восстанавливать позиции.

Сколько стоили 100 долларов в популярных банках в начале недели и сегодня и к каким ценам готовиться с понедельника - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Динамика: После заметного подорожания доллара во вторник и среду, в конце недели рынок пошел на "коррекцию". Банки начали снижать курсы, приближая их к значениям начала недели.
  • Результаты: Несмотря на снижение в последние дни стоимость 100 долларов у большинства банков по состоянию на 17 июля все еще на 10-20 гривен выше, чем была в понедельник.
  • Прогноз на 20-26 июля: Эксперты ожидают, что доллар будет колебаться в пределах 44,5-45 грн.
  • Ситуация на рынке По словам банкиров, текущая стабильность валютного рынка демонстрирует способность системы выдерживать риски, а указанные коридоры курсов являются безопасными пределами для рыночного равновесия.
  • Совет: Валютный рынок остается динамичным. Чтобы получить выгодные условия, следует следить за актуальными курсами в мобильных приложениях банков непосредственно перед обменом.

Как изменилась стоимость 100 долларов за неделю

Если вы планировали приобрести 100 долларов в начале недели (13 июля) и решили это сделать сегодня (17 июля), вы заметите небольшую разницу.

В Monobank 100 долларов в начале недели стоили 4 469 грн, а сегодня за них придется отдать 4 480 грн - это на 11 гривен дороже.

В Ощадбанке (в мобильном приложении) стоимость такой суммы за неделю выросла на 20 гривен: с 4465 грн до 4485 грн.

В кассах ПриватБанка 100 долларов сегодня стоят 4485 грн, тогда как в понедельник их можно было приобрести за 4470 грн (разница +15 гривен).

В то же время, некоторые курсы оказались более стабильными. К примеру, карточный курс ПриватБанка за всю неделю не изменился, оставшись на отметке 4 484 грн за 100 долларов. В кассах ПУМБ цена за 100 долларов изменилась с 4490 грн в понедельник до 4500 грн сегодня, что на 10 гривен больше.

Доллар за неделю: стоило ли покупать валюту в понедельник и к каким ценам готовиться дальше

Фото: курс валют в банках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

Хронология недели: от роста к снижению

Неделя началась с относительно спокойных показателей, когда доллар у большинства банков колебался в пределах 44,65-44,90 грн. Однако уже во вторник и среду валюта резко пошла вверх: почти все финансовые учреждения подняли курсы на 20-30 копеек, а иногда цена пересекла отметку 45 грн.

Четверг и пятница принесли определенную "коррекцию" на рынок. Банки начали снижать котировки, пытаясь отыграть часть предыдущего роста. Хотя доллар немного подешевел по сравнению с пиковыми значениями среды, он все еще держится выше показателей понедельника.

Прогноз на следующую неделю

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стабильность на валютном рынке сейчас означает, что система умеет справляться с рисками, а не то, что их нет совсем. Такова ситуация в конце июля.

На период с 20 по 26 июля ожидаются следующие коридоры курсов:

  • Доллар: 44,5-45 грн/доллар.
  • Евро: 50,5-52,5 грн/евро.

Банкир отмечает, что это не значит, что курс будет неизменным. Это пределы, в которых стоимость валюты может колебаться без опасности для равновесия на рынке.

Читайте также: Откат доллара и динамика евро: обменники и банки дали "свежие" ценники на валюту 17 июля

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Курс доллара Курс евро Финансы
Новости
Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 июля
Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 июля
Аналитика
"Неизвестно, почему так быстро окружили Мариуполь". Интервью с легендой боев за "Азовсталь"
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Неизвестно, почему так быстро окружили Мариуполь". Интервью с легендой боев за "Азовсталь"