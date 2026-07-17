Доллар за неделю: стоило ли покупать валюту в понедельник и к каким ценам готовиться дальше

Валютный рынок за неделю (с 13 по 17 июля) демонстрировал активные колебания. После стремительного подорожания во вторник и среду, в конце недели гривна начала постепенно восстанавливать позиции.

Сколько стоили 100 долларов в популярных банках в начале недели и сегодня и к каким ценам готовиться с понедельника - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Динамика: После заметного подорожания доллара во вторник и среду, в конце недели рынок пошел на "коррекцию". Банки начали снижать курсы, приближая их к значениям начала недели.

После заметного подорожания доллара во вторник и среду, в конце недели рынок пошел на "коррекцию". Банки начали снижать курсы, приближая их к значениям начала недели. Результаты: Несмотря на снижение в последние дни стоимость 100 долларов у большинства банков по состоянию на 17 июля все еще на 10-20 гривен выше, чем была в понедельник.

Несмотря на снижение в последние дни стоимость 100 долларов у большинства банков по состоянию на 17 июля все еще на 10-20 гривен выше, чем была в понедельник. Прогноз на 20-26 июля: Эксперты ожидают, что доллар будет колебаться в пределах 44,5-45 грн.

Эксперты ожидают, что доллар будет колебаться в пределах 44,5-45 грн. Ситуация на рынке По словам банкиров, текущая стабильность валютного рынка демонстрирует способность системы выдерживать риски, а указанные коридоры курсов являются безопасными пределами для рыночного равновесия.

По словам банкиров, текущая стабильность валютного рынка демонстрирует способность системы выдерживать риски, а указанные коридоры курсов являются безопасными пределами для рыночного равновесия. Совет: Валютный рынок остается динамичным. Чтобы получить выгодные условия, следует следить за актуальными курсами в мобильных приложениях банков непосредственно перед обменом.

Как изменилась стоимость 100 долларов за неделю

Если вы планировали приобрести 100 долларов в начале недели (13 июля) и решили это сделать сегодня (17 июля), вы заметите небольшую разницу.

В Monobank 100 долларов в начале недели стоили 4 469 грн, а сегодня за них придется отдать 4 480 грн - это на 11 гривен дороже.

В Ощадбанке (в мобильном приложении) стоимость такой суммы за неделю выросла на 20 гривен: с 4465 грн до 4485 грн.

В кассах ПриватБанка 100 долларов сегодня стоят 4485 грн, тогда как в понедельник их можно было приобрести за 4470 грн (разница +15 гривен).

В то же время, некоторые курсы оказались более стабильными. К примеру, карточный курс ПриватБанка за всю неделю не изменился, оставшись на отметке 4 484 грн за 100 долларов. В кассах ПУМБ цена за 100 долларов изменилась с 4490 грн в понедельник до 4500 грн сегодня, что на 10 гривен больше.

Фото: курс валют в банках 17 июля (инфографика РБК-Украина)

Хронология недели: от роста к снижению

Неделя началась с относительно спокойных показателей, когда доллар у большинства банков колебался в пределах 44,65-44,90 грн. Однако уже во вторник и среду валюта резко пошла вверх: почти все финансовые учреждения подняли курсы на 20-30 копеек, а иногда цена пересекла отметку 45 грн.

Четверг и пятница принесли определенную "коррекцию" на рынок. Банки начали снижать котировки, пытаясь отыграть часть предыдущего роста. Хотя доллар немного подешевел по сравнению с пиковыми значениями среды, он все еще держится выше показателей понедельника.

Прогноз на следующую неделю

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, стабильность на валютном рынке сейчас означает, что система умеет справляться с рисками, а не то, что их нет совсем. Такова ситуация в конце июля.

На период с 20 по 26 июля ожидаются следующие коридоры курсов:

Доллар: 44,5-45 грн/доллар.

44,5-45 грн/доллар. Евро: 50,5-52,5 грн/евро.

Банкир отмечает, что это не значит, что курс будет неизменным. Это пределы, в которых стоимость валюты может колебаться без опасности для равновесия на рынке.