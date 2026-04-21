Почему растут доллар и евро и как курс влияет на цены: оценка эксперта

Пересечение долларом отметки в 44 гривны стало дополнительным фактором для роста цен, хотя прямой зависимости между курсом и потребительской корзиной не существует. Основным драйвером инфляции остается дорогая логистика и топливо.

Как война на Ближнем Востоке из-за стоимости топлива уже "долетела" до украинских ценников и почему Нацбанк вынужден балансировать между гибким курсом и целью в 5% инфляции для РБК-Украина рассказал президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак .

Главное:

Риски для гривны: Главное давление на курс создает неопределенность с кредитом от ЕС на 90 млрд евро. Политические преграды (в частности позиция Болгарии) заставляют рынок реагировать на возможный дефицит валюты.

Главное давление на курс создает неопределенность с кредитом от ЕС на 90 млрд евро. Политические преграды (в частности позиция Болгарии) заставляют рынок реагировать на возможный дефицит валюты. Фактор горючего: Война на Ближнем Востоке повышает мировые цены на нефть. Это напрямую бьет по гривне, поскольку Украина тратит значительные объемы валюты на импорт топлива для фронта и гражданских нужд.

Война на Ближнем Востоке повышает мировые цены на нефть. Это напрямую бьет по гривне, поскольку Украина тратит значительные объемы валюты на импорт топлива для фронта и гражданских нужд. Почему евро бьет рекорды: Это результат "кросс-курса". Евро растет к доллару на мировых рынках, что автоматически отражается на украинских ценниках, несмотря на умеренные объемы торгов на межбанке.

Это результат "кросс-курса". Евро растет к доллару на мировых рынках, что автоматически отражается на украинских ценниках, несмотря на умеренные объемы торгов на межбанке. Цены в магазинах: Хотя курс влияет на инфляцию, подорожание валюты на 10% не означает аналогичного роста цен на продукты. Однако подорожание логистики уже отразилось на стоимости товаров и услуг в марте.

Хотя курс влияет на инфляцию, подорожание валюты на 10% не означает аналогичного роста цен на продукты. Однако подорожание логистики уже отразилось на стоимости товаров и услуг в марте. Стратегия НБУ: Регулятор использует "управляемую гибкость" и "конструктивную неопределенность". Главная цель Нацбанка – ценовая стабильность (инфляция 5%), поэтому он не допустит неконтролируемого обвала гривны.

– Мы видим, что доллар и евро синхронно обновляют максимумы. Что именно сейчас толкает курс вверх: это плановая девальвация, дефицит валюты или чисто психологический фактор?

– Нацбанк ввел два интересных понятия: конструктивная неопределенность и управляемая гибкость.

Эти два понятия и составляют стратегию Национального банка по коммуникации своей валютной политики – конструктивную неопределенность. Иначе говоря, регулятор имеет определенное видение, однако для всех экономических агентов – как физических, так и юридических лиц – это создает ощущение неопределенности.

Управляемая гибкость - это подход, сочетающий одновременно и гибкость, и управляемость. На первый взгляд, эти понятия частично противоречат друг другу, однако Национальный банк объединил их в единую концепцию - управляемую гибкость. Это общая стратегия.

Если говорить о конкретике на сегодня, мы видим значительный уровень неопределенности, в частности относительно получения кредита от ЕС в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. С одной стороны, есть позитивные сигналы, в частности новости о том, что Орбан проиграл.

С другой стороны, позиция Болгарии пока остается непонятной. То есть возможна ситуация, когда Орбан вышел из политики блокирования украинских интересов в Европе, а взамен такую роль может взять на себя Болгария. Поэтому вопрос этого кредита пока остается неопределенным.

Если мы его не получаем, тогда, конечно, будет определенная девальвация, потому что да, нам какую-то помощь будут давать, но это будет меньшая помощь, а этих больших кредитов на 2026-2027 год может не быть в минимум ближайшие месяцы. И это, конечно, усиливает давление на курс гривны к доллару и евро.

Ну и, возможно, именно этот аргумент и является тем фактором, который гонит курс вверх.

По евро мы видим: хотя девальвация гривны к иностранным валютам достаточно плавная (прежде всего это касается доллара), курс евро к гривне определяется через кросс-курс. Сначала устанавливается курс гривни к доллару, а затем он корректируется в соответствии с курсом евро к доллару на международных рынках.

Когда евро растет к доллару в мире, соответственно, и у нас оно бьет очередной рекорд. Оснований в моменте экономических таких сильных нет, потому что объемы продаж на межбанковском рынке достаточно умеренные. Не могу сказать, что они какие-то рекордные. Рекорды были как раз в марте после того, как Нацбанк существенно девальвировал у нас гривну.

После этого начался ажиотаж и спрос вырос. Со временем Нацбанк удовлетворил этот спрос и последние недели объемы торгов на межбанке стали меньше, но вдруг снова началась девальвация. И это все опять же в рамках этой конструктивной неопределенности.

– Как война на Ближнем Востоке "долетает" до украинского валютного рынка? Есть ли прямая связь между ценами на нефть и курсом гривны, и к каким сценариям нам готовиться, если конфликт обострится?

– Безусловно, связь есть, потому что большая часть нашего импорта - это горюче-смазочные материалы, в том числе топливо и для фронта, и для гражданских нужд. И рост цены на топливо где-то там раза в полтора, конечно, увеличивает расходы валюты нашего государства.

Но здесь есть и другие возможности, скажем, сейчас активно идет речь о продаже нашего оружия, беспилотников в первую очередь. Это увеличит нашу валютную выручку, но со временем. То есть, сейчас мы уже в моменте закупаем топливо, а если все хорошо с экспортом оружия, то через определенный промежуток времени, через месяцы, может и годы, вырастут поступления валюты в Украину.

Поэтому да, в моменте это тоже может быть причиной проседания курса гривны к иностранным валютам.

– Существует ли временной лаг между скачком курса и ценниками в супермаркетах? Когда украинцам ждать подорожания продуктов после того, как доллар пересек отметку в 44 гривны?

– Здесь уже нет привязки, если ниже 44, то цены стоят, если только 44, то цены мгновенно выросли. Цены растут и без этого. Мы видим, что в марте инфляция ускорилась.

До февраля цены существенно выросли, то есть это подорожание в первую очередь топлива, оно уже отразилось не только на топливе, а еще и на других товарах, потому что мы понимаем, что топливо нужно для всего: и для услуг, и для еды, и для всего остального. Цены на товары и услуги также растут.

Поэтому темпы роста иностранной валюты, конечно, отражаются и на темпах инфляции. Мы не можем сказать, что рост на 10% доллара, это будет рост на 10% всей потребительской корзины, такой закономерности нет. Но с определенным коэффициентом, всегда разным, курс тоже повлечет рост инфляции.

Основная задача Национального банка – обеспечение ценовой стабильности, которая сейчас трактуется как составляющая финансовой стабильности. То есть согласно Конституции, задача Нацбанка заключается в обеспечении финансовой стабильности.

Уже примерно 10 лет Национальный банк трактует задачу финансовой стабильности как достижение ценовой стабильности, то есть низкой инфляции. Инфляционная цель Нацбанка составляет 5%, поэтому регулятор пытается снизить инфляцию до этого уровня с помощью различных инструментов. Рост курса валюты, в свою очередь, противоречит этой цели, поэтому Нацбанк не будет сильно загонять средства.