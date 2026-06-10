ua en ru
Ср, 10 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте

16:01 10.06.2026 Ср
2 мин
Сколько будет стоить доллар завтра?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте Фото: НБУ дал курс валют на 11 июня (Getty Images)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 11 июня: доллар снова прибавил в цене, обновив исторический максимум, тогда как евро сохранил стабильность.

Сколько будут стоить доллар и евро завтра и какие есть альтернативы валюте для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Новый рекорд: Официальный курс доллара от НБУ на 11 июня - 44,97 грн/доллар (+15 копеек). Евро остается стабильным на уровне 51,89 грн/евро.
  • Стоит ли покупать валюту: Эксперт отмечает, что покупать доллары "любой ценой" нет оснований, поскольку рынок имеет предохранители против паники.
  • Гривневые инструменты: Депозиты и ОВГЗ остаются выгодными - максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.
  • Прогноз: Начало июня не обещает резких изменений, ситуация на валютном рынке остается сдержанной и контролируемой.

Курс валют НБУ

Нацбанк продолжает повышать курс доллара до максимальных отметок. Так, завтра, 11 июня, доллар прибавит в цене еще 15 копеек - официальный курс на завтра составит 44,97 гривны.

Евро же будет держать стабильные позиции. Курс валюты на завтра - 51,89 гривна (без изменений).

Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте

Фото: курс валют НБУ на 11 июня (инфографика РБК-Украина)

Гривна или валюта?

Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, инфляция в 2026 году может составить 9,4%. Это не создает оснований для того, чтобы покупать валюту по любой цене.

Зато гривневые инструменты имеют практическое преимущество:

  • Депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.
  • Доходность: самыми популярными являются вклады на 6-12 месяцев. С учетом бонусов, максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.
  • Поддержка: этому способствует учетная ставка НБУ в 15%, которая, по прогнозам, будет удерживаться до II квартала 2027 года.

Курс доллара на уровне 46-46,5 гривен или инфляция 11-13% могли бы изменить выгоду от гривневых вкладов, однако пока эти показатели рассматриваются как пределы риска, а не основной прогноз.

Поэтому, Лесовой отмечает, что начало июня вряд ли принесет громкие изменения на валютный рынок. Курсовые колебания, вероятно, будут сдержанными, а имеющиеся предохранители не позволят кратковременным тревогам превратиться в масштабную угрозу.

Читайте также: Почему растет курс доллара и к какому максимуму готовиться: мнение эксперта

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
После удара дронов горят резервуары на крупнейшей нефтебазе на Кавказе
После удара дронов горят резервуары на крупнейшей нефтебазе на Кавказе
Аналитика
Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата