Исторический максимум доллара и стабильный евро: курс на 11 июня и есть ли альтернатива валюте
Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 11 июня: доллар снова прибавил в цене, обновив исторический максимум, тогда как евро сохранил стабильность.
Сколько будут стоить доллар и евро завтра и какие есть альтернативы валюте для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новый рекорд: Официальный курс доллара от НБУ на 11 июня - 44,97 грн/доллар (+15 копеек). Евро остается стабильным на уровне 51,89 грн/евро.
- Стоит ли покупать валюту: Эксперт отмечает, что покупать доллары "любой ценой" нет оснований, поскольку рынок имеет предохранители против паники.
- Гривневые инструменты: Депозиты и ОВГЗ остаются выгодными - максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.
- Прогноз: Начало июня не обещает резких изменений, ситуация на валютном рынке остается сдержанной и контролируемой.
Курс валют НБУ
Нацбанк продолжает повышать курс доллара до максимальных отметок. Так, завтра, 11 июня, доллар прибавит в цене еще 15 копеек - официальный курс на завтра составит 44,97 гривны.
Евро же будет держать стабильные позиции. Курс валюты на завтра - 51,89 гривна (без изменений).
Фото: курс валют НБУ на 11 июня (инфографика РБК-Украина)
Гривна или валюта?
Как отмечал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, инфляция в 2026 году может составить 9,4%. Это не создает оснований для того, чтобы покупать валюту по любой цене.
Зато гривневые инструменты имеют практическое преимущество:
- Депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.
- Доходность: самыми популярными являются вклады на 6-12 месяцев. С учетом бонусов, максимальная доходность может достигать 17,5% годовых.
- Поддержка: этому способствует учетная ставка НБУ в 15%, которая, по прогнозам, будет удерживаться до II квартала 2027 года.
Курс доллара на уровне 46-46,5 гривен или инфляция 11-13% могли бы изменить выгоду от гривневых вкладов, однако пока эти показатели рассматриваются как пределы риска, а не основной прогноз.
Поэтому, Лесовой отмечает, что начало июня вряд ли принесет громкие изменения на валютный рынок. Курсовые колебания, вероятно, будут сдержанными, а имеющиеся предохранители не позволят кратковременным тревогам превратиться в масштабную угрозу.
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