Почему растет курс доллара и к какому максимуму готовиться: мнение эксперта

Курс валют в Украине снова в центре внимания: банки пересматривают ценники, а гривна продолжает плавное падение. Такой рост может быть частью стратегии НБУ, однако, есть пределы, выше которых доллар вряд ли поднимется до конца года.

Чего ожидать от валютного рынка в ближайшее время и почему краткосрочные прогнозы сейчас потеряли смысл в комментарии РБК-Украина объяснил основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак .

В последние дни в украинских банках наблюдается заметный рост курсов доллара и евро. В частности, в банках курс продажи доллара сегодня достиг 45 грн, а разница между официальным курсом НБУ и котировками в банках (например, по евро) составляет около одной гривны.

Курс доллара в банках на сейчас

Фото: курс валют в банках (продажа) на 9 июня (Инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в кассах по 45,05 гривен, а для карт - 45,04 гривен.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44,99 гривны, а для карт - 45,10 гривен.

Monobank продает доллары по 45,04 гривен.

В ''Пумбе'' доллар в кассах можно купить по 45,20 гривен, а коммерческий курс - 45 гривен.

Почему курс растет и возникает разница с НБУ?

По словам эксперта, Нацбанк уже на протяжении трех лет придерживается политики ''управляемой гибкости'' и ''конструктивной неопределенности''. Цель такой стратегии - не дать рынку возможности прогнозировать курс. Это делается для того, чтобы спекуляции валютой стали опасными как для банков, так и для граждан.

Часто случаются ситуации, когда спрос на межбанке падает, а курс доллара растет, или наоборот. Это манипуляция НБУ, направленная на то, чтобы запутать участников рынка и не позволить им зарабатывать на стабильном росте валюты.

Стоит ли покупать доллары?

Нацбанк в своих коммуникациях отмечает, что доходность гривневых инструментов (депозитов или ОВГЗ) должна быть выше темпов девальвации доллара. Если инвестировать в ОВГЗ, то, согласно расчетам, количество валюты, которую можно приобрести после окончания срока инвестиции, в конце концов будет больше, чем если бы средства просто хранились в долларах.

Прогноз на 2026 год

По мнению эксперта, рост курса доллара к гривне на конец 2026 года вряд ли превысит 10% (более оптимистичный прогноз - 7-8%). Если в начале года курс был на уровне 42 грн, то к концу года он, вероятно, будет оставаться ниже отметки 46 грн. Это объясняется тем, что Нацбанк пытается поддерживать привлекательность гривневых инструментов, чтобы население массово не скупало валюту.

Возможны ли краткосрочные прогнозы?

Любые прогнозы на неделю, месяц или три месяца пока не имеют смысла из-за стратегии ''неопределенности'', которую применяет Нацбанк.