Доллар упал, евро подорожал: курс на 4 мая и чего ждать от Нацбанка

16:11 01.05.2026 Пт
Какой курс доллара установил Нацбанк на следующую неделю
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: каким будет курс доллара в понедельник (коллаж РБК-Украина)

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 4 мая.

Сколько будет стоить валюта на следующей неделе и чего ждать от Нацбанка, - в материале РБК-Украина.

Читайте также: "45 гривен за доллар и ОВГЗ вместо депозита". В ICU объяснили, почему экономике необходима девальвация

Курс валют НБУ

Нацбанк на понедельник опустил курс доллара на 5 копеек. Официальный курс установлен на уровне 43,91 грн за доллар.

Евро в понедельник наоборот подорожает до 51,59 грн. Это на 14 копеек дороже, чем курс сегодня.

Фото: каким будет курс доллара и евро 4 мая (Инфографика РБК-Украина)

Чего ждать от НБУ в начале мая

Нацбанк не допустит резких колебаний курса в начале мая, даже если спрос на валюту вырастет, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка".

По словам эксперта, регулятор будет оперативно реагировать на рыночные изменения с помощью валютных интервенций.

"Начало мая стоит рассматривать как период усиленного контроля со стороны НБУ, который и в дальнейшем будет прилагать усилия для удержания баланса", - подчеркнул он.

