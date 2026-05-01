Долар впав, євро подорожчав: курс на 4 травня і чого чекати від Нацбанку

Нацбанк на понеділок опустив курс долара на 5 копійок. Офіційний курс встановлено на рівні 43,91 грн за долар.

Євро у понеділок навпаки здорожчає до 51,59 грн. Це на 14 копійок дорожче, ніж курс сьогодні.

Чого чекати від НБУ на початку травня

Нацбанк не допустить різких коливань курсу на початку травня, навіть якщо попит на валюту зросте, сказав в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку".

За словами експерта, регулятор оперативно реагуватиме на ринкові зміни за допомогою валютних інтервенцій.

"Початок травня варто розглядати як період посиленого контролю з боку НБУ, який і надалі докладатиме зусиль для втримання балансу", - підкреслив він.