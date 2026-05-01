Грозит ли Украине экономический кризис: оценка аналитика ICU
Аналитики ICU пересмотрели ожидания от украинской экономики в 2026 году. Из-за разрушения инфраструктуры и сокращения бюджетных расходов темпы роста будут минимальными.
Что именно тормозит ВВП и грозит ли Украине настоящий экономический кризис в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.
Главное:
- Рост ВВП замедлится: Прогноз роста реального ВВП на этот год ухудшен до 0,8% (предыдущий прогноз составлял 1,2%).
- Энергетический удар: Ключевым фактором стали российские обстрелы. Предприятия, критически зависящие от электричества, составляют около 20-25% ВВП.
- Падение потребления: Темпы потребления начали падать еще в прошлом году. Дополнительно на это влияет попытка правительства сократить дефицит бюджета.
- Исчерпание ресурсов: Потенциал восстановления, который держался на открытии транспортных коридоров и адаптации к шоку войны, почти исчерпался.
Ждать ли экономического кризиса?
Как объясняет Мартыненко, несмотря на ухудшение показателей, аналитики считают, что о глубоком кризисе говорить рано. Главным фактором стабильности остается международная помощь (прежде всего от Европейского Союза).
Почему помощь Запада критическая:
- Закрывает дыры: Она покрывает дефицит бюджета и внешних счетов.
- Держит курс: Благодаря валютным интервенциям НБУ и поддержке партнеров удается сохранять относительную стабильность цен и курса валют.
- Дает время: Финансовая поддержка позволяет экономике справляться с вызовами как минимум на следующие два года.
Факторы риска
Ситуация в экономике остается сложной из-за плохой ситуации с безопасностью. Главными угрозами являются непредсказуемые последствия постоянных обстрелов и активные боевые действия. В то же время именно внешняя финансовая поддержка позволяет системе функционировать в условиях разрушительной войны.