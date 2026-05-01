Доллар упал, евро подорожал: курс на 4 мая и чего ждать от Нацбанка

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 4 мая.

Сколько будет стоить валюта на следующей неделе и чего ждать от Нацбанка, - в материале РБК-Украина .

Курс валют НБУ

Нацбанк на понедельник опустил курс доллара на 5 копеек. Официальный курс установлен на уровне 43,91 грн за доллар.

Евро в понедельник наоборот подорожает до 51,59 грн. Это на 14 копеек дороже, чем курс сегодня.

Чего ждать от НБУ в начале мая

Нацбанк не допустит резких колебаний курса в начале мая, даже если спрос на валюту вырастет, сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка".

По словам эксперта, регулятор будет оперативно реагировать на рыночные изменения с помощью валютных интервенций.

"Начало мая стоит рассматривать как период усиленного контроля со стороны НБУ, который и в дальнейшем будет прилагать усилия для удержания баланса", - подчеркнул он.