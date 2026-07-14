Доллар стремительно растет, евро прибавил в цене: курс на 15 июля и когда будут "новые деньги"

Нацбанк снова повысил курс доллара, валюта стремительно приближается к 45 гривнам. Евро также прибавляет в цене.

Сколько будет стоить валюта завтра и когда НБУ запустит в обращение новые купюры гривны - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил новый курс валюты на 15 июля. Завтра доллар прибавит в цене еще 21 копейку - курс на завтра 44,88 гривны.

Евро также прибавит в цене, но прирост не так значителен, как у доллара. Курс на завтра - 51,19 (+14 коп) гривна.

Фото: курс валют на 15 июля (инфографика РБК-Украина)

Когда НБУ запустит новые банкноты

Как известно, на прошлой неделе НБУ представил новую банкноту - 2000 гривен с портретом Василия Стуса.

Почему вводят новую купюру

В НБУ объясняют, что экономика меняется: за последние семь лет цены и средние зарплаты выросли, а объем наличных денег в обращении увеличился более чем вдвое. Сейчас украинцы все чаще используют банкноты большого номинала: доля тысяч в общей массе уже превысила 55%.

Введение банкноты 2000 грн поможет упростить наличные расчеты и уменьшить расходы государства на печать, транспортировку и обработку наличных.

Дизайн: Василий Стус и символы борьбы

Новая банкнота посвящена выдающемуся украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу.

Лицевая сторона: портрет Василия Стуса.

портрет Василия Стуса. Обратная сторона: здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт.

На купюре также изображены элементы, вдохновленные мозаиками Аллы Горской (в частности образ сокола-боривитра - метафора несокрушимости шестидесятников) и строчка из поэзии Стуса: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет". Эти слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута.

Защита банкноты

Купюра имеет основной синий цвет и размер 75х166 мм. Она защищена более чем 20 элементами. Среди них:

Оптически сменный элемент SPARK, изменяющий цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Инновационная "оконная" лента Anima Colour в сине-желтых цветах: при наклоне банкноты изображение трезубца меняется в знак гривны. Украина стала первой страной в мире, использовавшей эту новую технологию на банкноте.

Символическая дата

Банкноту вводят в обращение 4 сентября. Эта дата выбрана не случайно: 4 сентября 1965 Василий Стус принял участие в первом открытом протесте против репрессий, а 4 сентября 1985 он погиб в лагере особого режима.