Украина потеряла часть международных резервов: в НБУ назвали причины
Международные резервы Украины на 1 июня составили 45,7 млрд долларов. Несмотря на снижение в мае, их объем остается достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные НБУ.
Главное:
- Объем резервов: по состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составляли 45,7 млрд долларов.
- Изменение за месяц: в мае резервы сократились на 5,2%.
- Продажа валюты НБУ: регулятор продал на межбанковском рынке 3,13 млрд долларов.
- Поступления правительства: Украина получила 599,2 млн долларов, в том числе от Всемирного банка и размещения валютных ОВГЗ.
- Долговые выплаты: на обслуживание и погашение госдолга направили 126,2 млн долларов, еще 274,9 млн долларов оплатили МВФ.
- Дополнительный фактор: переоценка финансовых активов увеличила резервы на 441,9 млн долларов.
- Запас прочности: нынешнего объема резервов достаточно для финансирования 4,7 месяца будущего импорта.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года по предварительным данным составляли 45,7 млрд долларов США. В мае их объем сократился на 5,2%.
Как сообщили в Национальном банке Украины, основными причинами снижения стали валютные интервенции регулятора и выплаты государства по внешним обязательствам. Объем этих операций превысил поступления от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.
Одним из ключевых факторов стало вмешательство НБУ на валютном рынке. В мае чистая продажа валюты регулятором уменьшилась на 12,4% по сравнению с апрелем, однако оставалась значительной. В целом Нацбанк продал на рынке 3,13 млрд долларов.
В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке в течение мая поступило 599,2 млн долларов. Из этой суммы 498,8 млн долларов поступили через счета Всемирного банка, еще 100,4 млн долларов государство привлекло благодаря размещению валютных ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина выплатила 126,2 млн долларов. В частности, 12,9 млн долларов направили на погашение долга перед Всемирным банком, 7,9 млн долларов - на обслуживание валютных ОВГЗ, а еще 105,4 млн долларов - другим кредиторам.
Кроме того, в мае Украина осуществила платеж в пользу Международного валютного фонда в размере 274,9 млн долларов.
Частично сокращение резервов компенсировала переоценка финансовых инструментов и влияние рыночных факторов. Благодаря этому резервы увеличились на 441,9 млн долларов.
Несмотря на снижение, в НБУ отмечают, что текущий уровень международных резервов остается достаточным. По состоянию на начало июня их объем обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта товаров и услуг.