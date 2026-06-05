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Доллар отступил, евро подешевел: курс валют НБУ на 8 июня и возможен ли дальнейший рост

16:30 05.06.2026 Пт
3 мин
Американская валюта перешла к коррекции после серии обновлений локальных максимумов
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Доллар отступил, евро подешевел: курс валют НБУ на 8 июня и возможен ли дальнейший рост Фото: НБУ незначительно снизил официальный курс доллара и евро на начало новой недели (Getty Images)
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Национальный банк Украины скорректировал официальный курс валют на 8 июня. Доллар и евро подешевели после роста в течение недели.

Какой актуальный курс установил Нацбанк перед выходными и вероятен ли дальнейший рост доллара, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар снизился на 2 копейки - до 44,35 грн.
  • Евро подешевел на 3 копейки - до 51,63 грн.
  • На прошлой неделе доллар несколько дней подряд обновлял локальные максимумы.
  • Аналитик допускает подъем курса до 44,50 грн
  • Достижение отметки 45 грн пока не входит в базовый сценарий.

Курс валют НБУ

НБУ на понедельник, 8 июня, установил официальный курс доллара на уровне 44,35 грн за доллар. По сравнению с показателем на 5 июня, американская валюта подешевела на 2 копейки.

Официальный курс евро также снизился. Если 5 июня он составлял 51,66 грн, то на 8 июня НБУ установил его на уровне 51,63 грн за евро. Снижение составило 3 копейки.

После нескольких дней роста обе валюты перешли к незначительной коррекции.

Доллар отступил, евро подешевел: курс валют НБУ на 8 июня и возможен ли дальнейший рост

Курс валют НБУ на 8 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Почему доллар рос в последние дни

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для РБК-Украина объяснил, что сейчас на курс гривны влияют не только внутренние факторы, но и ситуация на мировом валютном рынке.

По его словам, Нацбанк все больше учитывает соотношение евро и доллара. Если доллар укрепляется относительно евро на международных рынках, это может сказываться и на его курсе к гривне.

Эксперт отмечает, что украинцам стоит следить не только за долларом, но и за евро, ведь значительная часть внешней торговли, международной помощи и государственного долга связана именно с европейской валютой.

Может ли доллар достичь 45 гривен

По словам Шевчишина, курс в районе 44,50 грн за доллар является вполне реалистичным сценарием.

''44,50 гривны за доллар мы можем увидеть довольно легко в случае укрепления доллара на мировом рынке'', - отметил аналитик.

В то же время отметка 45 грн за доллар пока выглядит маловероятной.

Эксперт объясняет, что для такого движения нужны серьезные негативные факторы - например, существенное сокращение международной поддержки Украины или другие сильные внешние шоки.

Кроме того, исторически июнь остается одним из самых спокойных месяцев для гривны. По словам Шевчишина, за последние десятилетия украинская валюта в июне чаще укреплялась, чем ослабевала, а резкие девальвационные движения для этого периода не характерны.

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