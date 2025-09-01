ua en ru
Доллар упал к мировым валютам до минимума более чем за месяц

США, Понедельник 01 сентября 2025 13:06
Доллар упал к мировым валютам до минимума более чем за месяц Фото: доллар упал к мировым валютам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доллар США в понедельник 1 сентября снизился до 5-недельного минимума. Евро подорожал на 0,35% до 1,1724 доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доллар ослаб на 0,22% к корзине валют до 97,64 после достижения 97,552, самого низкого уровня с 28 июля. По итогам пятницы он потерял 2,2% за месяц. Рынки США сегодня закрыты в связи с праздником.

Причины падения доллара

Доллар дешевеет на фоне ожиданий публикации ряда данных о рынке труда США, которые могут повлиять на прогнозы по смягчению монетарной политики Федеральной резервной системы.

Инвесторы оценивали данные по инфляции и судебное решение о том, что большинство тарифов Дональда Трампа незаконны, а также продолжающийся конфликт президента США с ФРС по поводу попытки уволить губернатора Лизу Кук.

На финансовых рынках недавно заложена вероятность около 90% снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и около 100 б.п. смягчения к осени 2026 года.

Некоторые аналитики рассматривают возможность снижения ставки ФРС на 50 б.п. уже в этом месяце.

Колебания на валютном рынке

Инвесторы ожидают отчет о занятости вне сельского хозяйства в США в пятницу, который предварят данные по вакансиям и частной занятости.

Аналитики отмечают, что экономика США больше не демонстрирует прежние высокие темпы роста, что оправдывает более слабый доллар, а новые признаки ослабления рынка труда могут укрепить этот сценарий.

Политические и торговые риски

Во Франции правительство может потерпеть поражение в голосовании по вопросам бюджетных сокращений, что привлекает внимание инвесторов к политическим рискам.

Аналитики отмечают, что такие риски обычно сказываются на курсе только при явных признаках распространения кризиса на еврозону, чего на данный момент не наблюдается.

Инвесторы также внимательно следят за торговой политикой США и переговорами с ключевыми торговыми партнерами.

"Мы не видим сильного влияния решения суда на рынок", - сказал экономист Jefferies Мохит Кумар. "Дело перейдет в Верховный суд, который, вероятно, примет сторону Трампа".

Напомним, апелляционный суд США признал незаконными тарифы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа. Однако они пока продолжают действовать.

Рост курса евро к доллару приведет к тому, что в Украине подорожает евро, который становится основной валютой украинцев для новых сбережений.

