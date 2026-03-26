Высокие цены обвалили спрос на топливо: что сейчас происходит на украинских АЗС

18:21 26.03.2026 Чт
2 мин
Две сети АЗС начали снижать цены на топливо
aimg Дмитрий Левицкий aimg Сергей Куюн Эксперт
Высокие цены обвалили спрос на топливо: что сейчас происходит на украинских АЗС Фото: украинские водители начали меньше заправлять свои автомобили (Getty Images)

Цены на украинских АЗС, которые взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке, уменьшили спрос водителей на топливо. Вместе с тем некоторые сети начали опускать цены на стелах.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Читайте также: В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

"Сейчас большинство опрошенных нами сетей АЗС фиксируют снижение продаж вследствие высоких цен. Определенным амортизатором снижения выступает программа топливного кэшбека", - сказал топливный эксперт.

По его словам, вчера сеть UPG снизила цены на топливо, а сегодня на 1 гривну подешевел дизель на заправках AMIС.

"Это можно связать с локальным снижением европейских цен на нефтепродукты, которое наблюдалось 25 марта. Вместе с тем сегодня, 26 марта, цены (на украинских АЗС - ред.) снова резко выросли", - отметил Куюн.

Что же касается того, какой ситуация с ценами на топливо может быть в апреле, то уверенных прогнозов нет, сказал топливный эксперт в комментарии РБК-Украина.

"Рынок сохраняет непредсказуемость, что было продемонстрировано в течение последних двух дней, и это не позволяет что-то уверенно прогнозировать на будущее", - резюмировал он.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, недавно в медиа появились тревожные прогнозы о дефиците топлива в апреле. РБК-Украина расспросило топливного эксперта Владимира Омельченко, действительно ли существует такая угроза.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
