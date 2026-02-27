Доллар и евро "в минусе": обменники и банки обновили курс валют на 27 февраля

Утром 27 февраля на валютном рынке Украины наблюдается тенденция к незначительному снижению стоимости иностранных валют. Доллар и евро немного потеряли в цене как в обменных пунктах, так и в банках, хотя отдельные показатели для сдачи евро продемонстрировали небольшой рост.

Сколько стоит валюта сегодня и где лучший курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс в обменниках: Средний доллар утром держится на уровне 43,20 грн, евро также просело - 51,30 грн.

Средний доллар утром держится на уровне 43,20 грн, евро также просело - 51,30 грн. Курс в банках: Средняя стоимость покупки доллара опустилась до 43,48 грн, евро - до 51,37 грн.

Средняя стоимость покупки доллара опустилась до 43,48 грн, евро - до 51,37 грн. ПриватБанк: Наличный доллар в отделениях стоит 43,35 грн, евро продают по 51,35 грн.

Наличный доллар в отделениях стоит 43,35 грн, евро продают по 51,35 грн. Ощадбанк: Доллар сегодня продают по 43,5 грн, а евро - от 51,45 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках утром 27 февраля держится на уровне 43,20 (-2 коп) при покупке. А сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,10 (-5 коп).

Что касается евро, валюта также немного просела в цене. Так, купить евро сегодня можно по среднему курсу в 51,30 (-5 коп) гривну, а сдать по 51,10 (-7 коп) гривне.

Фото: курс валют на 27 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках также немного опустился. Сегодня валюту можно купить по 43,48 (-1 коп) гривны, а вот для сдачи валюты курс не изменился - 43 гривны за доллар.

Евро также немного упало в цене. По состоянию на утро 27 февраля средний курс европейской валюты в банках составляет 51,37 (-2 коп) при покупке. А вот для сдачи валюты курс немного вырос - 50,80 (+10 коп) гривен.

К примеру, ПриватБанк сегодня продает доллар по курсу 43,35 гривны в отделениях и 43,47 гривны - для карточек. Евро в банке можно купить по 51,35 гривны, а за безнал - 51,28.

В Ощадбанке курс доллара сегодня составляет 43,5 гривны при покупке. А евро по 51,45 и 51,55 гривны - в зависимости от формата операции.