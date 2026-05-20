Без "шокотерапии". Стоит ли сейчас покупать доллар и евро - прогноз банкира на начало лета

Оснований для паники и резких скачков на валютном рынке в конце мая нет - ситуация остается стабильной. Прогнозные коридоры составляют 43,5-44,5 грн для доллара и 50-52,5 грн для евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус банка" Сергея Мамедова в подкасте .

Главное:

Валютные границы: Базовый прогноз предусматривает коридор 43,5-44,5 грн для доллара. Стоимость евро будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар и цен на энергоносители, поэтому будет колебаться в пределах 50-52,5 грн.

Базовый прогноз предусматривает коридор 43,5-44,5 грн для доллара. Стоимость евро будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар и цен на энергоносители, поэтому будет колебаться в пределах 50-52,5 грн. Сигнал от НБУ: Оставление учетной ставки на уровне 15% стало ключевым маркером стабильности для финансового рынка и зафиксировало текущую стоимость денег в экономике.

Оставление учетной ставки на уровне 15% стало ключевым маркером стабильности для финансового рынка и зафиксировало текущую стоимость денег в экономике. Выгода гривны: Средняя доходность гривневых вкладов удерживается на уровне не ниже 14% годовых, а по отдельным акциям достигает 16,5-17,5%, что позволяет эффективно защитить сбережения от инфляции.

Средняя доходность гривневых вкладов удерживается на уровне не ниже 14% годовых, а по отдельным акциям достигает 16,5-17,5%, что позволяет эффективно защитить сбережения от инфляции. Контроль над рынком: Режим "управляемой гибкости" и своевременные валютные интервенции Нацбанка полностью нивелируют риски спекулятивных игр и хаотичного спроса.

Валютные коридоры: почему оснований для паники нет

По оценке Мамедова, валютный рынок Украины входит в летний период во вполне контролируемом состоянии. Даже несмотря на то, что наличный рынок традиционно демонстрирует чувствительность к внешним факторам, оснований ожидать финансовой "шокотерапии" пока нет.

Курс доллара до конца мая будет удерживать стабильные позиции в пределах 43,5-44,5 грн. Что касается европейской валюты, то ее коридор ожидается более широким - от 50 до 52,5 грн.

Финансист подчеркнул, что финальные ценники евро в украинских обменниках напрямую будут зависеть от ситуации на международных биржах, колебаний пары евро/доллар и мировой динамики цен на энергоресурсы.

Роль Нацбанка и режим "управляемой гибкости"

Главным гарантом стабильности на рынке выступает последовательная политика Национального банка Украины. Одним из важнейших сигналов для всех финансовых институтов стало недавнее решение регулятора оставить учетную ставку без изменений - на уровне 15%.

"Учетная ставка - это важный маркер для всего финансового рынка, ведь она влияет и на стоимость денег в экономике, и на доходность гривневых депозитов для населения", - пояснил он.

Благодаря внедренному режиму "управляемой гибкости" НБУ имеет достаточно действенных инструментов, в частности механизмы валютных интервенций, которые позволяют вовремя гасить чрезмерный спрос или предложение. Это полностью лишает спекулянтов возможности расшатать курс или навязать рынку хаотичную игру.

Депозиты или валюта: как защитить сбережения

Сохранение учетной ставки на высоком уровне автоматически поддержало привлекательность национальной валюты для формирования сбережений.

Сейчас, в зависимости от срока размещения средств в банке, средняя доходность гривневых депозитов для населения составляет не менее 14% годовых. Более того, финучреждения активно запускают специальные акционные программы, где ставки поднимаются до 16,5-17,5%.

Эксперт убежден, что при таких условиях открытие гривневого вклада является значительно более рациональным шагом, чем покупка иностранной валюты для хранения "под матрасом".

"Для граждан логика достаточно проста: если ставка по депозиту остается достаточно высокой, она может перекрывать ожидаемый рост цен. А в отдельных случаях, даже после уплаты налогов, вкладчик может получить умеренный чистый доход", - резюмировал Мамедов.

Какие факторы будут определять курс в дальнейшем?

Несмотря на общий оптимистичный прогноз, финансовый сектор продолжает функционировать в условиях военного положения, поэтому рынок остается чувствительным к внешней среде.

В дальнейшем траектория движения гривны, доллара и евро будет определяться четырьмя ключевыми факторами: