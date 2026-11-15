Гривна под давлением импорта и потребностей бюджета: что будет с курсом доллара до конца года

На валютный рынок оказывают влияние потребности государства и бизнеса в импорте, дисбаланс между экспортом и импортом, а также политика Национального банка. В то же время, нынешние колебания не создают угрозы для финансовой системы, а до конца года курс может оставаться в пределах 45–46 гривен.

Об этом в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' рассказал председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов .

Почему доллар дорожает и как НБУ влияет на курс

– С начала года официальный курс доллара вырос почти на 3 гривны – с 42 до 45 гривен, а в последние дни даже превышал отметку 45,5 гривны. Почему это происходит? Можно ли назвать такую девальвацию стремительной и непредсказуемой?

– Тема курса всегда интересует людей. Даже когда мы говорим о других вопросах банковского дела и финансовой системы, разговор постоянно возвращается к валютному курсу. У нас уже сформировалось такое внутреннее убеждение, что это самый важный показатель. Хотя я считаю, что курс не так важен, как, например, инфляция, личные доходы или безопасность в стране, в которой мы живем.

Что касается курса, то прогноз, который был на этот год, в целом отвечает нынешним показателям.

Если инфляция сегодня составляет 12,5%, по оценке Национального банка, почему курс не может меняться? Тем более Украина – воюющая страна.

Я считаю, что курс в коридоре 45,5 гривен за доллар пока не создает критических осложнений ни для граждан, ни для бизнеса. При тех условиях, в которых мы находимся, это приемлемый уровень.

Главное – не сама цифра. Если бы сегодня курс составлял 44 или 48 гривен, радикально ли это на что-то повлияло? В первую очередь – на стоимость импортных товаров.

Но мы должны понимать, что покупательную способность людей больше определяет именно инфляция .

Национальный банк неоднократно отмечал, что его главная задача – монетарная стабильность. Это означает, что уровень инфляции должен быть прогнозируемым и управляемым, а финансовая система – стабильной.

Наблюдаемые сейчас колебания курса не создают угрозы для финансовой системы.

– Как Национальный банк принимает решение по курсу? Это результат определенных расчетов или решения регулятора, способного самостоятельно устанавливать нужную цифру?

– Не стоит представлять, что в Национальном банке просто сидят люди и решают: ''Давайте сегодня установим курс 45,5 гривны, выпьем кофе и посмотрим, что будет''.

Для Национального банка главное – стабильность. Даже если у регулятора нет полной информации, он должен действовать так, чтобы сохранять доверие к своей политике.

Ключевой инструмент Национального банка – валютные резервы. Он является основным игроком на валютном рынке. Если Национальный банк захочет установить курс на уровне 43 гривен, у него есть для этого инструменты . Также он может влиять на курс и в другую сторону.

Регулятор имеет огромный валютный ресурс благодаря международной помощи. Ни один игрок рынка не может конкурировать с ним по объемам валютных операций. Своим предложением Национальный банк может оказывать влияние на цену валюты на межбанковском рынке.

Но более важен другой вопрос: зачем это делать?

На мой взгляд, Национальный банк сделал две важные вещи.

Во-первых, ввел подход к большей гибкости курса. Регулятор показывает, что курс может как возрастать, так и снижаться. Еще несколько месяцев назад Национальный банк говорил об увеличении волатильности и готовности допускать более широкие колебания.

Мы не знаем точно, что именно регулятор вкладывает в понятие большей волатильности – будет ли это 44, или 47 гривен за доллар. Но такая политика необходима для того, чтобы успокаивать бизнес и население.

Если курс сначала поднимается до 46-46,5 гривны, а затем снова опускается до 45 гривен, это психологически влияет на людей. Они видят, что колебания могут быть временными и спокойнее реагируют на ситуацию.

Во-вторых, Национальный банк пытается допускать девальвацию в умеренных пределах, одновременно сохраняя резервы. Экономическая ситуация действительно подразумевает определенное обесценивание гривны, но регулятор не заинтересован в резких и неконтролируемых колебаниях.

– Кто сегодня является главным покупателем валюты, если не учитывать население?

– Это, прежде всего, потребности армии и государства. Горючее, вооружение, все, что связано с энергетикой и выживанием страны – это импорт. Для покупки всего этого нужна валюта.

У государства есть валютные ресурсы, но Министерству финансов и Кабинету министров нужна гривна, за которую затем производят необходимые расчеты.

Кроме того, есть статистика валютных потоков: поступление экспортной выручки, плановые списания, платежи и другие операции. Национальный банк анализирует эту информацию вместе с правительством и определяет, как лучше организовать валютные операции, чтобы спрос не создавал дополнительной нагрузки на рынок.

Например, если потребность Министерства обороны совпадает с необходимостью бизнеса вывести дивиденды или осуществить другие платежи, это может дополнительно усложнить ситуацию.

Поэтому нынешний курс отражает не только соотношение спроса и предложения, но всю сложную систему валютных потоков.

Мы живем не столько за счет того, что зарабатываем, сколько за счет того, что получаем от партнеров. Валюта поступает, поэтому непосредственной проблемы с ее наличием нет. Проблемы у нас другие – со светом, горючим и гривной, за которую нужно покупать необходимые ресурсы.

Почему растет спрос на валюту и какова ситуация в обменниках

– Но в обменниках доллар уже стоит больше 46 гривен. Люди могут возразить, что в начале года покупали валюту примерно за 42,5 гривны, а сейчас она стоит гораздо дороже. Как это согласуется с тезисом, что проблемы с валютой нет?

– Девальвация и инфляция – близкие, но разные понятия.

В начале года человек мог приобрести за тысячу гривен одну потребительскую корзину, а сейчас за ту же сумму – уже другую.

Официальная статистика инфляции составляет 12,5%, но мы понимаем, что это расчетный показатель. У каждого человека своя структура затрат: кто покупает одни товары, кто - другие. Поэтому фактическая инфляция для отдельных домохозяйств может быть выше и достигать 15–16%.

Почему тогда курс не может изменяться?

Валюта также отражает экономическую ситуацию. Если уровень инфляции будет составлять 25–30%, это будет значительно хуже курса доллара на уровне 46, 47 или 48 гривен.

Конечно, курс оказывает влияние на людей, но не так сильно, как инфляция.

Для Национального банка главным показателем остается именно инфляция. Регулятор сражается с ней, и это ключевая цель его политики. Курс является следующим вопросом.

Национальный банк поддерживает монетарную стабильность и не обязуется удерживать конкретный валютный курс.

Интересно было наблюдать и за реакцией регулятора на прогнозы Министерства финансов по курсу на 2027 год. Национальный банк заявил, что не комментирует эти показатели, поскольку его задача – макроэкономическая стабильность.

Если для ее обеспечения необходимо будет принимать монетарные решения, регулятор это сделает. К примеру, сегодня учетная ставка Национального банка составляет 15,5%. Это также оказывает влияние на валютный рынок.

– Осенью традиционно наблюдается сезонный рост спроса на валюту. Вы фиксируете сейчас ажиотажный спрос?

– Ажиотажного спроса я не вижу.

Мы действительно увидели, что объемы продаж валюты Национальным банком увеличились. Но я не связываю это, прежде всего, со спросом населения.

Более того, это связано с потребностями энергетики и войной. Горючее дорожает, суммы закупок увеличиваются, Украина вынуждена больше импортировать, а бизнес должен защищать себя от рисков.

Расходы растут, соответственно, увеличивается и спрос на валюту. Клиенты обращаются в банки, банки покупают валюту, по контрактам поступают необходимые материалы, товары, дизельное топливо и другие ресурсы.

Поэтому валютный спрос увеличивается. В то же время, проблемы с экспортом никуда не исчезают, и это остается серьезным вызовом.

– В начале года разница между официальным и наличным курсами доллара составляла примерно 20 копеек. Во время предыдущего рекорда она выросла до 60 копеек, а сейчас достигает 70 копеек. О чем это говорит?

– Я бы не называл это определенной тенденцией, которая означает, что завтра разница будет составлять уже 80 копеек или гривну. Рынок сам описывает, как должна работать система.

Могу привести пример работы банковской сети.

Предположим, что в отделении банка в Полтаве клиент принес валютный депозит на 20 тысяч долларов. Что банк может сделать с этими денежными средствами? Они не должны просто лежать в кассе.

Можно заказать инкассацию, перевезти валюту в головной офис. Это подразумевает определенные расходы. Другой вариант – продать валюту другому банку или снизить курс в обменном пункте, чтобы продать ее с меньшей маржой, но получить гривну для дальнейших операций.

Есть несколько вариантов, и вся система работает по следующим принципам.

Спекулятивная составляющая в деятельности банков сейчас минимальна. Национальный банк после начала полномасштабной войны не стимулирует подобные операции и ограничивает их. Банки должны понимать, как будут использовать привлеченные средства.

Увеличение разницы между курсами, по моему мнению, связано, прежде всего, с ростом самой базы. Когда курс составляет 45–46 гривен, разница в абсолютных цифрах может быть больше. Это не обязательно означает, что возросла маржинальность валютной торговли.

Маржинальность определяет рынок. Если люди готовы платить дополнительную гривну или 80 копеек, то банки и обменники будут работать с такой маржей. Если не готовы – она будет уменьшаться.

Главное – не торопиться с решениями. Нельзя укрыться от всех проблем, просто купив валюту. Это не всегда самый лучший вариант.

Наша жизнь сегодня – это постоянный вызов. Иногда трудно сказать, что лучше: иметь дополнительное горючее, канистру в гараже, EcoFlow или тысячу долларов. Это уже вопрос личных сбережений и приоритетов.

– Почему для украинцев валюта остается своеобразной константой, а гривна – нестабильной единицей измерения?

– В нашем понимании валюта остается константой. Гривна может меняться, а иностранная валюта рассматривается как нечто постоянное, своеобразная мера стоимости.

Многие годы правительство и Национальный банк пытались изменить такое отношение. Например, раньше недвижимость и автомобили оценивали в долларах: квартира стоит столько-то долларов, машина – столько-то тысяч долларов.

Впоследствии был введен подход, при котором гривна должна быть основным средством расчетов. Но полностью изменить восприятие не удалось.

Я считаю, что к этому нужно стремиться. Когда гривна станет основной валютой для расчетов и функционирования экономики, вопрос о ежедневном курсе доллара уже не будет столь актуален.

Мы же не беспокоимся постоянно курсом фунта стерлингов, турецкой лиры или валют других стран. Большинство людей живет, не задумываясь об их стоимости.

Нам тоже нужно научиться жить со своей валютой. После войны, во время восстановления страны, это будет особенно важно. А в перспективе, после присоединения к европейскому сообществу, у нас будет общая валюта – евро.

Международные резервы и перспективы экономики после войны

– Международные резервы растут благодаря внешней помощи. Денежные средства поступают в Национальный банк в валюте, после чего он обеспечивает правительство гривной. В то же время, за этот год резервы уменьшились примерно на 8 млрд долларов. Это значительная сумма. Нужно ли было тратить больше, чтобы сдерживать курс, или нынешняя динамика оптимальна?

– Никто точно не узнает, можно ли было потратить больше или меньше и было бы это правильным решением.

Я считаю, что сегодня запас резервов очень велик. Национальный банк имеет гораздо больше аналитики и информации, чем я или вы, чтобы принимать такие решения. Поэтому не могу сказать, правильно ли было конкретное решение относительно объемов продажи валюты.

Я вижу результат. Объемы валюты, которые Национальный банк сейчас продает, значительно больше, чем в начале года или в прошлом. Но ситуация такова, что нам нужно больше импортировать. Спрос вырос, и его нужно покрывать на межбанковском рынке.

В то же время, нужно вернуться к вопросу международной помощи. Если бы военный бюджет был отделен от бюджета страны, мы могли бы иначе оценивать ситуацию. Но сейчас все объединено.

Наши международные партнеры оценивают потребности Украины и определяют объем помощи. Если мы просим 70 млрд долларов, они могут считать, что достаточно будет 35–40 млрд с учетом имеющихся потребностей.

Поэтому главный вопрос – не то сколько валюты продает Национальный банк, а то сколько международной помощи мы сможем получать в дальнейшем.

Если помощь прекратится, имеющиеся резервы очень быстро уменьшатся и ситуация станет значительно сложнее.

Денежные средства, которые мы сейчас получаем, нужно использовать не только на текущие расходы, но и на создание предпосылок для развития экономики. Следует закладывать основу, которая в будущем позволит нам получать рост внутреннего валового продукта благодаря другим направлениям, созданию новых предприятий и инвестициям.

– Может ли Украина после войны стать передовым государством Европы благодаря опыту, полученному во время полномасштабного вторжения?

– Я считаю, что у Украины есть очень много шансов стать передовым государством Европы.

Мы можем получить помощь и использовать ее для построения современной экономики. Мы можем создавать новые предприятия, привлекать инвестиции, развивать технологии и предлагать другим странам собственную экспертизу.

К примеру, я был на совещании в правительстве, посвященном энергетике. Там один из представителей сказал, что плохая новость состоит в том, что в стране почти не осталось нормальных энергетических объектов. Но есть и хорошая новость: теперь мы можем построить новую, более современную и более эффективную энергетическую систему.

Если бы не было разрушений, возможно, у нас не было бы такого толчка к изменениям. Теперь нужно искать возможности.

Мы часто общаемся с европейскими коллегами, в частности, с представителями Европарламента, экономистами и финансистами. Я также являюсь вице-президентом Ассоциации украинских банков, которая имеет представительство в Брюсселе.

Им интересно, как украинская финансовая система продолжает работать в таких сложных условиях.

Но я не думаю, что мы сможем просто продавать информацию о своем опыте. Речь идет о возможности зарабатывать благодаря экспертизе, участию наших компаний, технологиям и инвестициям.

Я считаю, что Украина может получить примерно такую же ситуацию, как в 2005–2008 годах, когда в страну активно заходил иностранный капитал и банки были интересны инвесторам.

Тогда иностранные компании покупали украинские банки. Сегодня мы также видим, что банки покупают иностранные инвесторы – в частности, из Литвы, Польши и Эстонии.

Почему они это делают? Для одних это возможность получить готовую структуру и лицензию на рынке. Для других способ в перспективе выйти на европейский банковский рынок.

Если украинская банковская система присоединится к европейской, банк, сегодня работающий в Украине, со временем сможет получить возможность функционировать в более широкой европейской среде.

Сейчас первыми заходят в основном небольшие инвесторы. Для многих крупных игроков риски остаются слишком высокими, хотя потенциальная маржинальность может быть значительной.

Но это очень положительная тенденция. Я считаю, что как только появится больше определенности результатов переговоров, мы увидим значительное количество новых проектов, финансирования, покупок и инвестиций.

Банковский сектор Украины сегодня является одним из самых прозрачных . Балансы формируются ежедневно, а требования к капиталу, работе и комплаенсу отвечают европейским стандартам.

Поэтому у нас уже есть основа для дальнейшей интеграции в европейскую экономику.

ОВГЗ, депозиты и валюта: как украинцам хранить сбережения

– Учитывая нынешнюю девальвацию, остаются ли выгодными инвестиции в государственные облигации внутреннего государственного займа?

– Да, остаются.

Если взять доходность облигаций на уровне 16% и сравнить ее с прогнозируемой инфляцией 12,5%, это интересный инструмент. Доходы от ОВГЗ не облагаются налогом, поэтому фактическая доходность для инвестора является важным преимуществом.

Есть еще один момент: деньги, работающие в финансовых инструментах, не тратятся так быстро, как просто лежащие дома.

Мы анализировали поведение своих клиентов и видим, что люди размещают средства даже в депозитах с невысокими ставками. Они понимают, что доходность ниже рыночной, но все равно выбирают такие продукты, чтобы деньги не были постоянно под рукой.

Если денежные средства лежат на карточном счете, человек может постепенно их тратить. Это уже вопросы психологии и финансового поведения.

На сегодняшний день ОВГЗ остаются выгодным инструментом.

Рынок ожидал, что после повышения учетной ставки Национальным банком Министерство финансов увеличит доходность облигаций. Но Минфин заявил, что его устраивают нынешние условия привлечения средств.

Тенденция также изменилась: банки уже не покупают столь много облигаций, поскольку значительные объемы они приобрели раньше. В то же время, активнее покупают частные лица, а также начал приобщаться бизнес.

Это хорошая тенденция. Такие инструменты важны не только для инвесторов, но и экономики государства. Денежные средства, которые люди вкладывают в депозиты и облигации, поступают в экономику и начинают работать.

– Долларовые государственные облигации дают примерно 3% доходности. Лучше ли покупать их, а не гривневые ОВГЗ?

– Следует учитывать, что инфляция есть не только в гривне, но и в долларе.

Нельзя сравнивать эти инструменты так, будто доллар не теряет покупательскую способность. Сто долларов десять лет назад и сто долларов сегодня – это разные по своей реальной стоимости суммы.

В гривне инфляция выше, в долларе значительно ниже, но она также существует.

Кроме того, мы видим, что в США могут изменяться инфляционные ожидания, а вместе с ними – решения по процентным ставкам Федеральной резервной системы.

Поэтому я не могу сказать, какое решение эмоционально будет верно для каждого человека.

Но с технической точки зрения считаю, что облигации сегодня представляют собой интересный инструмент для инвестирования.

В то же время, это важно для экономики государства. Когда люди размещают депозиты или покупают облигации, денежные средства поступают в финансовую систему и начинают работать.

Конечно, есть и другие варианты использования денег. Кому хочется потратить их на отдых, кому помочь другим или поддержать армию.

Я не могу определить, какой выбор будет правильным для каждого человека. Государству нужны доходы, гражданам – возможность экономить, а помогать другим тоже важно.

Это сложный вопрос, который каждый решает в соответствии со своими приоритетами.

– Есть ли определенная классическая модель распределения сбережений? К примеру, какую часть стоит держать в гривневых облигациях, депозитах, долларах и евро?

– Если говорить о классической модели и не учитывать наличные деньги, которые человек оставляет для текущих нужд, я бы рекомендовал примерно 50% сбережений держать в гривне.

Если срок размещения превышает год, эту часть можно распределить следующим образом: примерно 75% от гривневой доли – в облигации, остальную часть – в депозиты с более коротким сроком.

Можно поискать депозитные предложения по выгодным ставкам. Даже если доходность будет несколько ниже, более короткий срок позволит в дальнейшем разместить средства под более высокий процент, если ставки будут расти.

Относительно другой валюты здесь нужно учитывать потребности человека.

К примеру, если она часто ездит в командировку в Европу, ей стоит иметь больше евро, чем долларов. Ведь при поездке с долларами все равно придется осуществлять конвертацию и платить дополнительные комиссии.

Мы видим, что евро становится популярнее среди украинцев. Многие люди имеют друзей и родственников за границей, получают переводы в евро и используют эту валюту для расчетов.

Поэтому классическая модель распределения сбережений должна учитывать не только доходность, но и то, зачем человеку нужны деньги.

Если речь идет о больших суммах, то можно рассматривать и другие инструменты, в частности облигации европейских и американских банков.

Но здесь важно учитывать комиссионные расходы. Например, инвестиция в 100 тысяч долларов может быть менее эффективной из-за расходов, чем операция на миллион долларов.

В таких случаях следует обращаться к банку или торговцу ценными бумагами, который может сформировать инвестиционный портфель.

Каким будет курс доллара до конца года и чего ждать в 2027-м

– На каком уровне, по вашему мнению, может завершить этот год курс доллара?

– Я думаю, что курс будет находиться в диапазоне 46–47 гривен.

Если говорить об официальном курсе, то ориентиром может быть около 46 гривен. Если официальный курс будет составлять 46 гривен, то в обменниках он может быть около 46,4 гривны.

Для наличного рынка можно условно заложить максимальный уровень 46,5 грн. Но курс может быть и ниже – например, 45,5 гривны.

Поэтому я оставил бы широкий диапазон 45–46 гривен для официального курса.

– В проекте государственного бюджета на конец 2027 года заложен курс около 47–48 гривен за доллар. Стоит ли людям ориентироваться на эти цифры? Зачем их вообще отмечают в бюджете?

– Система бюджета построена так, что доходы и расходы рассчитываются с учетом валютных показателей. Чтобы правильно построить все эти статьи, нужно заложить определенный курс.

Насколько он будет реальным – это уже вопрос прогноза. В первую очередь это ориентир Министерства финансов.

Национальный банк неоднократно отмечал, что не комментирует такие показатели, поскольку имеет свои ориентиры, связанные с макроэкономической стабильностью и инфляцией.

Если мы увидим серьезные проблемы с инфляцией, регулятор сосредоточится на ее сдерживании. Тогда вопрос курса не будет для него первоочередным.

То есть курс, заложенный в бюджете, необходим прежде всего Министерству финансов для расчета финансового плана. Это не означает, что Национальный банк обязан соблюдать именно этот показатель.

За предыдущие годы фактический курс часто был ниже прогнозного , который закладывали в бюджете. Но это не значит, что это будет всегда.

Министерство денег может пересматривать бюджетные характеристики. К примеру, если курс растет, государство получает больше гривны от продажи валюты. Но за бюджетные средства нужно покупать товары, оплачивать услуги, выплачивать зарплаты и финансировать строительство.

Поэтому важно учитывать не только сам курс, но разрывы в платежном календаре и реальные потребности государства.

Почему меняется курс евро и может ли он снова превысить 52 гривны

– Если взять период с августа по октябрь, курс евро сначала рос до более чем 52 гривен, потом опускался до 50 гривен, снова поднимался до 51 и снижался. Что влияет на такие колебания?

– Это связано с системой установления валютного курса.

Национальный банк устанавливает курс гривны по отношению к доллару. Доллар является базовой валютой для расчетов.

Все остальные валюты, в том числе евро, определяются по кросс-курсу мировых рынков.

К примеру, если соотношение евро к доллару составляет 1,10, Национальный банк берет официальный курс доллара к гривне и умножает его на соответствующий коэффициент. Так получают курс евро.

Национальный банк напрямую не влияет на соотношение евро и доллара. Оно формируется на интернациональных рынках.

На него влияют ожидания изменения доходности облигаций США и европейских стран. Если доходность американских ценных бумаг выше, инвесторы могут отдавать предпочтение долларовым активам.

Также влияют психологические факторы, ожидания цен на топливо, геополитическая ситуация и перспективы мирного соглашения.

Рынок реагирует на новости, слухи и ожидания. На этом тоже зарабатывают отдельные участники.

Сейчас соотношение евро к доллару находится примерно на уровне 1,10. Оно может изменяться, и это будет непосредственно влиять на курс евро в Украине.

В отличие от доллара, курс евро в Украине не формируется из-за отдельных операций Национального банка на межбанковском рынке. Это результат математического расчета на основе курса гривны к доллару и соотношение евро к доллару на мировых рынках.

– Вы говорите, что соотношение евро к доллару может измениться с нынешних 1,10 к 1,20. Какие факторы могут способствовать такому росту?

– Сначала ситуация может развиваться в обратном направлении.

В декабре ожидаются решения Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по доходности. Мне кажется, что сначала доллар может несколько укрепиться, а соотношение евро к доллару опуститься даже ниже 1,10 – примерно до 1,08.

А уже в следующем году евро может отыграть это падение.

Здесь нужно понимать макроэкономику. Если валютный курс сильно меняется, это влияет на стоимость европейских и американских товаров.

К примеру, если автомобиль стоит 10 тысяч евро, а соотношение валют составляет один к двум, в США его цена будет эквивалентна 20 тысячам долларов.

Соответственно такой автомобиль становится менее конкурентным на американском рынке. Люди в США не измеряют свою зарплату в евро, равно как европейцы не измеряют доходы в долларах.

Это мы в Украине постоянно переводим зарплаты и цены в другую валюту. В мире люди в основном живут в своей валюте.

Когда валютные соотношения сильно изменяются, это влияет на продажи товаров и создает дисбалансы в экономике.

Центральные банки могут реагировать на эти процессы, изменяя доходность ценных бумаг и другие монетарные параметры.

К примеру, если Федеральная резервная система повышает доходность долларовых активов, инвесторам становится выгоднее вкладывать средства в доллар. Они продают евро и покупают доллары, из-за чего американская валюта укрепляется.

Разница между ставками Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сейчас составляет около 1–1,4 процентного пункта в пользу США.

Если этот разрыв увеличится, спрос на доллар может увеличиться еще больше.

Но впоследствии центральные банки могут изменять политику, чтобы выравнивать ситуацию. Значительные дисбалансы не выгодны экономикам, поэтому стараются не допускать слишком резких изменений.

– На пике этого года средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков достигал почти 52,50 гривны. Можем ли мы снова увидеть такой показатель до конца года?

– Я думаю, что нет, поскольку курс евро зависит от курса гривны и соотношения евро к доллару.

Если брать мой прогноз по доллару на уровне 46 гривен и нынешний кросс-курс примерно 1,10, то 52 гривны за евро не выходит.

По базовому сценарию курс евро может быть ниже – примерно 50,5–51 гривна.

Конечно, наличный курс зависит также от комиссионных расходов и маржи, но общий ориентир будет примерно таковым.

– Рекомендовали бы вы людям добавлять в свои сбережения инструменты в евро – депозиты или облигации – чтобы диверсифицировать портфель?

– Здесь все зависит от потребностей человека.

Если сравнивать доходность, гривневые инструменты дают больше. Среди валютных инструментов доходность долларовых активов сейчас выше, чем евро.

Поэтому я не вижу особого смысла покупать евро как инструмент инвестирования в нынешних условиях.

С другой стороны, евро становится популярнее среди украинцев, часто ездящих за границу или имеющих там родственников.

Если человек знает, что в течение следующих трех месяцев ему понадобится, например, 2 тысячи евро, лучше заранее иметь эту сумму.

Ведь потом придется покупать евро за гривну или доллары, а курс может измениться в обе стороны.

Если менять доллары на евро уже в Европе, это может быть дороже из-за дополнительной маржи.

Для текущих расходов за границей лучше использовать карты, поскольку обменные курсы при карточных расчетах могут быть более выгодными, чем в наличных обменниках.

Что касается накоплений, то доходность евро депозитов и облигаций сейчас действительно ниже, чем гривневых и долларовых инструментов.

В то же время, я уверен, что со временем евро станет более популярной валютой для украинцев, чем доллар. Мы двигаемся в Европу, и в перспективе хотим иметь общую валюту.

Поэтому финансовые продукты для населения также будут постепенно меняться.

SEPA: как изменятся международные переводы для украинцев

– Украина работает над присоединением к единой зоне платежей в евро SEPA. Что это значит для рядовых граждан?

– В первую очередь это позволит удешевить и ускорить платежи.

Если вы переводите деньги с карты на карту в гривне, операция проходит через СЭП – систему электронных платежей Национального банка.

SEPA – это единственная зона платежей в евро, объединяющая европейские страны. Украина работает над присоединением к этой системе, чтобы также производить платежи по ее правилам.

Например, если посмотреть на свой банковский счет, он начинается с букв UA, после которых следует соответствующий код. Это европейская классификация счетов. Ее ввели несколько лет назад, чтобы украинские счета отвечали стандартам, которые используются в других странах Европейского Союза.

Присоединение к SEPA позволит уменьшить стоимость международных переводов.

Сейчас, если осуществлять банковский перевод в европейский банк, комиссия может составить 100, 200 или 300 евро – в зависимости от банка и условий сделки.

После присоединения к единой системе тарификация будет другой. Мы анализировали опыт стран, уже присоединившихся к SEPA, и видим, что затраты на переводы могут существенно уменьшиться.

Второе преимущество – скорость. Деньги будут поступать быстрее, а сделки будут проходить более оперативно.

Присоединение к системе предполагает дополнительные требования к финансовому мониторингу. Нужно будет глубже проверять клиентов и соблюдать европейские правила.

Если мы хотим интегрироваться в европейскую финансовую систему, мы должны работать по общим правилам. Не может быть так, что все страны соблюдают определенные требования, а Украина получает отдельные условия.

Это позитивный сигнал, свидетельствующий о постепенной интеграции Украины в европейское сообщество.

Подключение к SEPA – еще один важный шаг евроинтеграции.

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