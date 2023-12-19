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Доллар продолжает дорожать: НБУ обновил официальный курс

Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Разница между официальным и наличным курсами продолжает сокращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,3205 гривен за 1 доллар (+0,1281 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,9219 гривен за 1 евро (+0,3301 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 37,33-37,35 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Ситуация на рынке и прогнозы

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, официальный курс превысил 37 грн/доллар из-за сезонного роста спроса на валюту.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.

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