Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Різниця між офіційним та готівковим курсами продовжує скорочуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 20 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3205 грн за 1 долар (+0,1281 грн).
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Курс євро становитиме 40,9219 гривень за 1 євро (+0,3301 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.
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На міжбанку сьогодні курс виріс на 16 копійок до 37,33-37,35 грн/долар (купівля-продаж).
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На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,75 гривні за долар.
Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.
За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, офіційний курс перевищив 37 грн/долар через сезонне зростання попиту на валюту.
Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.