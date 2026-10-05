Доллар продают от 45,10 грн: актуальный курс валют в банках и обменниках на 5 октября
В начале новой недели доллар в банках остается около 45 гривен, а евро опускается ниже 51 гривны. Самые низкие курсы продаж составляют 45,10 и 50,75 грн соответственно.
Где лучшие условия для покупки и продажи доллара и евро, а также сколько стоят 100 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют в обменниках
По данным Minfin, утром 5 октября средний курс доллара в обменниках составляет 44,99 грн для продажи (+1 коп. по сравнению со 2 октября) и 44,80 грн для покупки (–3 коп.).
Евро в обменниках сегодня продается по 51,20 грн (–10 коп.), а покупается – по 50,80 грн (–10 коп.).
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Курс валют в банках
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,20 грн. (+5 коп.), а покупает по 44,60 грн. (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,24 грн (без изменений), а покупки – 44,75 грн (+5 коп.).
Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 50,85 грн. (–25 коп.), а продать банку – по 49,85 грн. (–25 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,02 грн (без изменений), а покупки – 50,04 грн (–25 коп.).
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,22 грн (+7 коп.), а покупает по 44,80 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,35 грн (+10 коп.), а покупки – 44,75 грн (+5 коп.).
Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,05 грн (–15 коп.), а продать – по 50,50 грн (–10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,25 грн (–10 коп.), а покупки – 50,45 грн (–10 коп.).
''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (без изменений), а покупает по 44,70 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн (без изменений), а покупают по 44,80 грн (+10 коп.).
Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,20 грн (–10 коп.), а продать банку – по 50,50 грн (–10 коп.).
Monobank продает доллары по 45,19 грн (без изменений), а покупает по 44,80 грн (без изменений). Евро продают по 50,75 грн (-26 коп.), а покупают по 50,05 грн (-26 коп.).
Где дешевле купить валюту
Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,10 грн в ПУМБ по коммерческому курсу.
Далее следуют Monobank – 45,19 грн, ПриватБанк в отделениях – 45,20 грн, ''Мобильный Ощад'' – 45,22 грн, ПриватБанк для карт – 45,24 грн, ПУМБ по наличному курсу – 45,30 грн и Ощадбанк для 3
Самый низкий курс продажи евро сегодня у Monobank – 50,75 грн.
Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 50,85 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,05 грн, ПУМБ по наличному курсу – 51,20 грн, ПриватБанк для карт – 51,02 грн и Ощадбанк для карт – 51,25 грн.
Где выгоднее продать валюту
Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают ''Мобильный Ощад'', ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,80 грн.
Далее следуют ПриватБанк для карт и Ощадбанк для карт – по 44,75 грн, ПУМБ по наличному курсу – 44,70 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,60 грн.
Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по наличному курсу – по 50,50 грн.
Далее следуют Ощадбанк для карт – 50,45 грн, Monobank – 50,05 грн, ПриватБанк для карт – 50,04 грн и ПриватБанк в отделениях – 49,85 грн.
Сколько стоят 100 долларов в банках
По актуальным курсам продаж:
- ПУМБ (коммерческий курс) – 4510 грн.
- Monobank – 4519 грн.
- ПриватБанк (в отделениях) – 4520 грн.
- ''Мобильный Ощад'' – 4 522 грн.
- ПриватБанк (для карт) – 4 524 грн.
- ПУМБ (наличный курс) – 4530 грн.
- Ощадбанк (для карт) – 4 535 грн.
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