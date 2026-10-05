Долар продають від 45,10 грн: актуальний курс валют у банках та обмінниках на 5 жовтня

На початку нового тижня долар у банках залишається біля 45 гривень, а євро опускається нижче 51 гривні. Найнижчі курси продажу становлять 45,10 та 50,75 грн відповідно.

Де найкращі умови для купівлі та продажу долара й євро, а також скільки коштують 100 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, вранці 5 жовтня середній курс долара в обмінниках становить 44,99 грн для продажу (+1 коп. порівняно з 2 жовтня) та 44,80 грн для купівлі (–3 коп.).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,20 грн (–10 коп.), а купують – по 50,80 грн (–10 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 5 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,20 грн (+5 коп.), а купує по 44,60 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,24 грн (без змін), а купівлі – 44,75 грн (+5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 50,85 грн (–25 коп.), а продати банку – по 49,85 грн (–25 коп.). Для карток курс продажу становить 51,02 грн (без змін), а купівлі – 50,04 грн (–25 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 45,22 грн (+7 коп.), а купує по 44,80 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,35 грн (+10 коп.), а купівлі – 44,75 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,05 грн (–15 коп.), а продати – по 50,50 грн (–10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,25 грн (–10 коп.), а купівлі – 50,45 грн (–10 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,30 грн (без змін), а купує по 44,70 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 45,10 грн (без змін), а купують по 44,80 грн (+10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,20 грн (–10 коп.), а продати банку – по 50,50 грн (–10 коп.).

Monobank продає долари по 45,19 грн (без змін), а купує по 44,80 грн (без змін). Євро продають по 50,75 грн (–26 коп.), а купують по 50,05 грн (–26 коп.).

Фото: курс валют у банках 5 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 45,10 грн у ПУМБ за комерційним курсом.

Далі йдуть Monobank – 45,19 грн, ПриватБанк у відділеннях – 45,20 грн, ''Мобільний Ощад'' – 45,22 грн, ПриватБанк для карток – 45,24 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 45,30 грн та Ощадбанк для карток – 45,35 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у Monobank – 50,75 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 50,85 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,05 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 51,20 грн, ПриватБанк для карток – 51,02 грн та Ощадбанк для карток – 51,25 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують ''Мобільний Ощад'', ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 44,80 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток та Ощадбанк для карток – по 44,75 грн, ПУМБ за готівковим курсом – 44,70 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,60 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за готівковим курсом – по 50,50 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 50,45 грн, Monobank – 50,05 грн, ПриватБанк для карток – 50,04 грн та ПриватБанк у відділеннях – 49,85 грн.

Скільки коштують 100 доларів у банках

За актуальними курсами продажу:

ПУМБ (комерційний курс) – 4 510 грн.

Monobank – 4 519 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 4 520 грн.

''Мобільний Ощад'' – 4 522 грн.

ПриватБанк (для карток) – 4 524 грн.

ПУМБ (готівковий курс) – 4 530 грн.

Ощадбанк (для карток) – 4 535 грн.

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