Валютный рынок в состоянии ''тонкого равновесия'': эксперт спрогнозировал курс на следующую неделю

В начале октября валютный рынок Украины может оставаться относительно стабильным, несмотря на влияние войны, бюджетных расходов, повреждение предприятий и рост расходов на логистику.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой .

Валютный рынок в начале октября

По словам Тараса Лесового, в начале октября валютный рынок будет находиться в состоянии "тонкого равновесия". На него будут одновременно влиять негативные факторы, среди которых война, значительные бюджетные расходы, повреждения предприятий и более дорогая логистика. В то же время у Национального банка есть инструменты для сдерживания этих рисков и недопущения резких курсовых колебаний.

В первой декаде октября курс доллара, по прогнозу эксперта, может находиться в пределах 44,7–45,1 грн., а евро – 50,5–52 грн. Ежедневные изменения зависят от соотношения спроса и предложения, международного информационного фона и поведения участников рынка. При этом амплитуда колебаний, вероятно, будет оставаться умеренной.

Одним из основных механизмов поддержки валютного рынка остается продажа валюты Нацбанком на межбанке. Природного предложения валюты недостаточно для полного покрытия потребностей покупателей, поэтому регулятор регулярно выходит на рынок с продажей валюты. Это позволяет не допустить накопления дефицита предложения до уровня, которое могло бы усилить давление на курс.

Важную роль также играют ожидания участников рынка. По оценке Лесового сейчас отсутствует эффект ажиотажного спроса, поскольку рынок понимает готовность НБУ вмешиваться для выравнивания дисбалансов.

Подобная ситуация наблюдается и в наличном сегменте. У банков и обменных пунктов нет дефицита наличной валюты, а массового перехода населения от гривневых сбережений к доллару или евро не наблюдается. Поэтому наличный рынок, по прогнозу, скорее будет повторять общее направление межбанка.

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Какие риски влияют на валютный рынок

В то же время в экономике сохраняется ряд факторов риска. Ракетные и дроновые удары оказывают влияние на производство, складскую инфраструктуру и экспортные возможности. В частности, по последним оценкам, было потеряно около 2,1 млн. м² из примерно 5 млн. м² современных складских площадей. После атак также прекращали работу крупные металлургические производства.

Еще одним фактором является рост стоимости горючего. С конца августа по середину сентября бензин А-95 в среднем подорожал на 6,10 грн за литр, или примерно на 7,6%, а дизель – на 5,53 грн, или около 6%.

Рост стоимости горючего влияет на затраты на перевозку товаров и общие затраты бизнеса. Часть этих издержек впоследствии может переноситься в конечные цены.

Дополнительным фактором поддержки гривны Лесной называет повышение учетной ставки до 16%. Более высокая ставка поддерживает доходность сбережений в национальной валюте и делает деньги дороже, что может сдерживать внутренний спрос и инфляцию.

Этот эффект дополняют срочные депозиты по ставкам до 17–17,5% и гривневые ОВГЗ с доходностью около 16,5%. Таким образом, владельцы сбережений имеют альтернативу покупке иностранной валюты – гривневые инструменты с высокой номинальной доходностью.

Каким будет курс валют 5–11 октября

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе допустимый диапазон курса на межбанке будет составлять 44,7–45,1 грн. за доллар и 50–52 грн. за евро. На наличном рынке доллар может находиться в пределах 44,6–45,1 грн., а евро – 50–52 грн.

Ежедневные изменения в межбанке могут составлять до 0,05–0,15 грн, в коммерческих банках – до 0,1–0,2 грн, а в обменных пунктах – до 0,3 грн.

Разница между курсами покупки и продажи на межбанке прогнозируется на уровне до 0,15 грн. за доллар и до 0,2 грн. за евро. В коммерческих банках этот спрэд может составлять до 0,5–0,6 грн. за доллар и 0,8–1 грн. за евро, а в обменниках – 0,6–1 грн. за доллар и 1–1,3 грн. за евро.

Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынка ожидается на уровне 0,1–0,15 грн.

Средние недельные курсовые отклонения по прогнозу будут находиться в пределах 1–1,5% от стартового курса недели.

В целом в начале октября валютный рынок, по оценке эксперта, будет оставаться управляемым. Военное и инфляционное давление сохраняется, однако его влияние на курс уравновешивают действия НБУ, высокая доходность гривневых инструментов и отсутствие массового ажиотажного спроса.

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