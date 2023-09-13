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Доллар ускорил рост: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,15 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,63 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 13 сентября составляет 39,1906 гривен за евро (-0,0073 гривен).

Прогнозы курса

Минэкономики предложило заложить в проект государственного бюджета на 2024 год среднегодовой курс на уровне 41,4 гривен. Это меньше, чем в 2023 году (42,2 гривен за доллар). Бюджетный курс не влияет на политику НБУ, который держит официальный курс на уровне 36,6 гривен за доллар.

Вместе с тем, финансовые аналитики в сентябре улучшили прогноз по курсу доллара на ближайшие 12 месяцев до 40 гривен за доллар.

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/долллар. Это лучше, чем год назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

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