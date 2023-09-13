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Долар прискорив зростання: свіжий курс в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України прискорив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 вересня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,15 грн., курс євро зріс на 5 коп. до 41,05 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,63 гривні, євро по 40,35 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 13 вересня становить 39,1906 грн за євро (-0,0073 грн.).

Прогнози курсу

Мінекономіки запропонувало закласти у проект державного бюджету на 2024 рік середньорічний курс на рівні 41,4 гривень. Це менше, ніж 2023 року (42,2 гривень за долар). Бюджетний курс не впливає на політику НБУ, який має офіційний курс на рівні 36,6 гривень за долар.

Водночас фінансові аналітики у вересні покращили прогноз щодо курсу долара на найближчі 12 місяців до 40 гривень за долар.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

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