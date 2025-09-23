Доллар прекратил рост, евро снова подорожал до 49 гривен в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после роста. Единая европейская валюта снова дорожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 23 сентября средний курс продажи не изменился - 41,55 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,05 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 48,05 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Официальный курс на 23 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3811 гривен за 1 доллар (+0,1309 грн).
Официальный курс евро составит 48,7304 гривен за 1 евро (+0,3089 грн).
Прогноз курса
Как прогнозируют аналитики инвесткомпании ICU, Нацбанк будет удерживать официальный курс гривны вблизи текущего уровня, но допускать большие колебания на рынке.