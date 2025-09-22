ua en ru
Доллар дорожает четвертый день подряд

Украина, Понедельник 22 сентября 2025 15:35
Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3811 гривен за 1 доллар (+0,1309 грн).




Официальный курс евро составит 48,7304 гривен за 1 евро (+0,3089 грн).




На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.




На наличном рынке доллар вырос до 41,55 гривен, евро упал до 48,95 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины остается относительно стабильной. Но растет угроза из-за импорта и обстрелов энергетики.

"Это означает, что решения НБУ должны и в дальнейшем учитывать потребность в экономии международных резервов для сохранения их на достаточном уровне для удержания макрофинансовой устойчивости", - отметили члены омитета по монетарной политике НБУ.

