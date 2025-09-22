Доллар дорожает четвертый день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3811 гривен за 1 доллар (+0,1309 грн).
Официальный курс евро составит 48,7304 гривен за 1 евро (+0,3089 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,37-41,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар вырос до 41,55 гривен, евро упал до 48,95 гривен.
Комментарий НБУ
Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины остается относительно стабильной. Но растет угроза из-за импорта и обстрелов энергетики.
"Это означает, что решения НБУ должны и в дальнейшем учитывать потребность в экономии международных резервов для сохранения их на достаточном уровне для удержания макрофинансовой устойчивости", - отметили члены омитета по монетарной политике НБУ.