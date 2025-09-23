НБУ вышел из зоны комфорта: чего ожидать от курса доллара

После нескольких недель спокойствия Национальному банку пришлось активнее вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Нацбанк продал 652 млн долларов за неделю, чтобы удержать курс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, в течение прошлой недели дефицит валюты оставался небольшим и за четыре дня составил 242 млн долларов. Нацбанк продавал в среднем менее 100 млн долларов ежедневно, но резкий рост спроса на валюту изменил ситуацию.

В пятницу 19 сентября НБУ был вынужден увеличить объемы интервенций. Только за этот день продажа валюты резко выросла, что повлияло на позиции гривны на рынке.

Интервенции выросли

По итогам недели НБУ продал 652 млн долларов из международных резервов. Это больше средненедельного уровня интервенций, которые наблюдались с начала полномасштабной войны.

В то же время регулятор пытался удержать официальный курс у отметки 41,3 грн/доллар. В течение дня гривна колебалась на 5-6 копеек, но в пятницу курс на межбанке ослаб до 41,36/доллар, что стало ощутимым сигналом для рынка.



Что говорят аналитики

По оценке ICU, дефицит валюты позволял НБУ оставаться в зоне комфорта в течение нескольких недель. Однако внезапный рост спроса заставил регулятора увеличить продажу валюты уже после фиксации официального курса.

Аналитики считают, что причиной роста интервенций мог стать спрос со стороны государственных структур. При этом они прогнозируют, что Нацбанк будет удерживать официальный курс гривны вблизи текущего уровня, но допускать большие колебания на рынке.