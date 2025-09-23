Долар припинив зростання, євро знову подорожчав до 49 гривень в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зростання. Єдина європейська валюта знову дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 вересня середній курс продажу не змінився - 41,55 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 49,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 48,05 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).