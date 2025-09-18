Доллар подорожал к мировым валютам после решения ФРС США по ставке

Американский доллар утром в четверг 18 сентября стабилизировался после обвала до минимальных уровней за 3,5 года и последующего резкого восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инвесторы реагировали на осторожные сигналы Федеральной резервной системы о дальнейших снижениях процентных ставок.

ФРС 17 сентября снизила ставку на 0,25%, как и ожидалось, и дала понять, что будет постепенно удешевлять кредиты до конца этого года. Глава ФРС Джером Пауэлл назвал решение "снижением рисков" на фоне ослабления рынка труда, подчеркнув, что спешки с мерами смягчения нет.

Динамика доллара и евро

Сразу после объявления решения доллар упал до уровня 96,224 пунктов по отношению к корзине основных валют - это минимум с февраля 2022 года. Однако вскоре курс восстановился и вырос на 0,44%, достигнув отметки 97,074. В четверг утром доллар немного укрепился - до 97,095.

Прогноз ФРС показал ожидание еще 50 базисных пунктов снижения ставок в течение двух оставшихся заседаний этого года. Однако на 2026 год намечается только одно дополнительное снижение.

Евро в четверг оставался стабильным на уровне 1,1809 долларa после скачка до максимума с июня 2021 года на отметке 1,19185 накануне.

Заявления Пауэлла

Выступая на пресс-конференции после заседания, Пауэлл отметил, что главным приоритетом сейчас является ослабление рынка труда. "Нет путей без риска... Не очевидно, что именно нужно делать", - заявил он, добавив, что при этом нельзя упускать из виду инфляцию и задачу поддержания максимальной занятости.

По его словам, темпы создания рабочих мест в последние месяцы оказались ниже уровня, необходимого для удержания безработицы на стабильном уровне. В условиях слабого найма любое увеличение увольнений может быстро привести к росту безработицы.

Смена риторики ФРС

Пауэлл подчеркнул, что регулятор продолжит балансировать между инфляционными рисками и ситуацией на рынке труда. Смена риторики началась еще летом, когда стало ясно, что введенные тарифы на импорт при администрации Трампа не вызовут устойчивого роста цен.

При этом прогнозируется ускорение инфляции до конца года, однако затем ценовое давление должно снизиться даже на фоне более мягкой денежно-кредитной политики. Параллельно начали накапливаться признаки слабости на рынке труда: рост занятости близок к нулевой отметке.