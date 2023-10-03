Доллар подорожал в обменниках после отмены НБУ фиксированного курса

По состоянию на утро 3 октября средний курс доллара в Украине вырос на 25 копеек до 38,40 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 40,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 40,10 гривен.

Новые правила НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

НБУ обнародует новый курс на 4 октября с учетом торгов на межбанковском валютном рынке. Однако он не будет существенно отличаться от действующего сегодня фиксированного.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, переход к более гибкому курсу гривны к доллару с 3 октября не означает, что он будет определяться рынком, как было до войны.

Присутствие на рынке НБУ приведет к тому, что курс будет близким к тому, который был зафиксирован с июля прошлого года (36,57 грн/доллар).

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ готов влиять на наличный рынок после введения режима управляемой гибкости обменного курса. В частности, средства интервенций НБУ на межбанке будут перетекать на наличный рынок.