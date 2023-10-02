НБУ готов стабилизировать наличный рынок после введения гибкого курса гривны к доллару
Национальный банк готов влиять на наличный рынок после введения режима управляемой гибкости обменного курса. Валюта НБУ с межбанка будет перетекать на наличный рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Мы активно будем мониторить ситуацию при переходе к режиму управляемой гибкости. У нас есть меры, которые мы будем принимать", - сказал он.
По его словам, разница между официальным фиксированным курсом и наличным достигала в прошлом году 20%, а сейчас она составляет 3%, в том числе и благодаря мерам НБУ.
"У нас есть арсенал работы с этой множественностью курсов… Мы разрешили покупать по безналичному каналу 50 тысяч гривен, мы увеличили возможность вложения со 100 до 200 тысяч гривен на депозит", - добавил он.
Гелетий сообщил, что НБУ имеет наработки, "которые позволят нам влиять на спрос на наличном рынке, перемещать его в безналичный сегмент".
Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса . До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.
Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это решение касается только бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанке. По его словам, население давно живет в режиме гибкого курса.