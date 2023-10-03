UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар подорожчав в обмінниках після скасування НБУ фіксованого курсу

Фото: курс долара виріс на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс після рішення НБУ перейти від фіксованого курсу гривні до долара до режиму гнучкості обмінного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 25 копійок до 38,40 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 40,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 40,10 гривні.

Нові правила НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

НБУ оприлюднить новий курс на 4 жовтня із урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку. Однак він не суттєво відрізнятиметься від чинного сьогодні фіксованого.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до гнучкішого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни.

Присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, що було зафіксовано з липня минулого року (36,57 грн/долар).

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після введення режиму гнучкості обмінного курсу. Зокрема, кошти інтервенцій НБУ на міжбанку перетікатимуть на готівковий ринок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро