Долар подорожчав в обмінниках після скасування НБУ фіксованого курсу

Станом на ранок 3 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 25 копійок до 38,40 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 40,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 гривні, євро по 40,10 гривні.

Нові правила НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

НБУ оприлюднить новий курс на 4 жовтня із урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку. Однак він не суттєво відрізнятиметься від чинного сьогодні фіксованого.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до гнучкішого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни.

Присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, що було зафіксовано з липня минулого року (36,57 грн/долар).

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після введення режиму гнучкості обмінного курсу. Зокрема, кошти інтервенцій НБУ на міжбанку перетікатимуть на готівковий ринок.