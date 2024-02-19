Доллар подорожал из-за роста дефицита валюты: данные НБУ

Национальный банк Украины увеличил продажу долларов из резервов в связи с ростом дефицита валюты. Курс доллара вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 12-16 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 322,30 млн долларов. Это в 1,6 раза больше, чем неделей ранее (200,40 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 3,161 млрд долларов.

На прошлой неделе курс на межбанке вырос примерно на 50 копеек и впервые за последний месяц превысил 38 грн/доллар. Во второй половине недели курс упал ниже этой отметки. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.

На наличном рынке курс сначала вырос с 38,05 до 38,40 грн/доллар, но в конце недели вернулся к уровню 38,10 грн/доллар.

Ситуация на межбанке

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар. Однако после 10 января дефицит сократился и курс пошел вниз.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.