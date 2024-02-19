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Долар подорожчав через зростання дефіциту валюти: дані НБУ

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 09:38
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Долар подорожчав через зростання дефіциту валюти: дані НБУ Фото: Курс долара зріс через збільшення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України збільшив продаж доларів із резервів у зв'язку із зростанням дефіциту валюти. Курс долара зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 12-16 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 322,3 млн доларів. Це в 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше (200,40 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 3,161 млрд доларів.

Долар подорожчав через зростання дефіциту валюти: дані НБУ

Минулого тижня курс на міжбанку зріс приблизно на 50 копійок і вперше за останній місяць перевищив 38 грн/долар. У другій половині тижня курс впав нижче за цю позначку. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар.

На готівковому ринку курс спочатку зріс із 38,05 до 38,40 грн/долар, але наприкінці тижня повернувся до рівня 38,10 грн/долар.

Ситуація на міжбанку

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.

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