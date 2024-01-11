Что влияет на курс доллара: у НБУ назвали важные факторы

В конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности - спрос на доллары увеличился. В дальнейшем важными будут и другие факторы более фундаментального характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука агентству " Интерфакс-Украина ".

"Сезонность остается весомым фактором и, по сути, это один из важных факторов роста чистого спроса на валютном рынке с конца ноября и в течение декабря", - сказал он.

По его словам, НБУ учитывал, когда определял тактику своих действий на валютном рынке и увеличил объемы интервенций в декабре, чтобы сгладить влияние этого фактора.

"В дальнейшем, я думаю, что сезонный фактор будет оставаться достаточно важным, но так же важны будут и другие факторы, более фундаментального характера, которые влияют на ситуацию со спросом и предложением валюты. Все эти факторы вместе с сезонностью мы также будем принимать во внимание, определяя свои действия", - сообщил замглавы НБУ.

Николайчук сообщил, что НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания. "И фактические курсовые колебания были не столь существенны, даже если сравнивать с теми колебаниями, что у нас были в период 2016-21 годов, между двумя российскими вторжениями", - добавил он.

"Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не такое, которое, по нашему мнению, может подвесить и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов", - сообщил Николайчук.

Курс доллара в конце 2023 года – начале 2024 года

По данным НБУ, значительные бюджетные расходы в конце 2023 года и усиление неопределенности поступления внешнего финансирования обусловили рост спроса на иностранную валюту в Украине.

Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны импортеров пищевых и бытовых товаров, топлива, а также электроэнергии.

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,22 грн/доллар.

НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 грн до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,15 грн/доллар.