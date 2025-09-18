Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).



Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).



На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос до 41,45 гривен, евро упал до 49,05 гривен.