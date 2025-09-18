Доллар дорожает второй день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).
Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар вырос до 41,45 гривен, евро упал до 49,05 гривен.
Валютные ограничения НБУ
Национальный банк Украины решил облегчить валютные ограничения
Во-первых, из-за обращения операторов почтовой связи, которые страдают из-за приостановления беспошлинного режима для посылок, ввезенных в США, НБУ разрешает с 18 сентября 2025 года осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, если получателем является таможенная или налоговая служба США.
Во-вторых, уточнены правила применения лимитов для операций клиентов за пределами Украины с использованием гривневых счетов - особенно когда одно лицо имеет и бизнес-счет, и счет для личных нужд.