Доллар дорожает второй день подряд

Украина, Четверг 18 сентября 2025 15:31
Доллар дорожает второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).
Доллар дорожает второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,23-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,45 гривен, евро упал до 49,05 гривен.

Валютные ограничения НБУ

Национальный банк Украины решил облегчить валютные ограничения

Во-первых, из-за обращения операторов почтовой связи, которые страдают из-за приостановления беспошлинного режима для посылок, ввезенных в США, НБУ разрешает с 18 сентября 2025 года осуществлять трансграничные переводы для уплаты таможенных платежей, если получателем является таможенная или налоговая служба США.

Во-вторых, уточнены правила применения лимитов для операций клиентов за пределами Украины с использованием гривневых счетов - особенно когда одно лицо имеет и бизнес-счет, и счет для личных нужд.

