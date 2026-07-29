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Доллар пошел вниз: курс НБУ на 30 июля и чего ждать от валют в августе

16:28 29.07.2026 Ср
2 мин
Каким будет официальный курс валют в четверг?
aimg Олег Хомчук
Доллар пошел вниз: курс НБУ на 30 июля и чего ждать от валют в августе Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 июля. Долгосрочная тенденция роста доллара прекратилась, тогда как евро вырос в цене.

Каким будет курс в четверг и чего ожидать от главных валют в следующем месяце – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ снизил официальный курс доллара до 44,87 грн.
  • Евро подорожал до 51,08 грн.
  • В августе курс доллара ожидается в пределах 44,7–45,7 грн, евро – 51,0–52,5 грн.
  • Резких скачков курса в августе не должно быть.

Курс валют НБУ

НБУ установил на четверг, 30 июля, официальный курс доллара на уровне 44,87 грн, что на 5 копеек меньше, чем в среду, 29 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,92 грн.

В то же время, официальный курс евро после кратковременной паузы вернулся к росту. На 30 июля он составляет 51,08 грн, тогда как в среду европейская валюта стоила 50,06 грн. Таким образом, она подорожала на 2 копейки.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 30 июля (Инфографика РБК-Украина)

Прогноз курса доллара и евро на август

В августе валютный рынок будет преимущественно двигаться в фарватере июльских тенденций, а при базовом сценарии резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По его прогнозу, за последний месяц лета курсовые показатели будут находиться в следующих пределах:

  • доллар: 44,7–45,7 грн;
  • евро: 51,0–52,50 грн.

Более широкий коридор для европейской валюты эксперт объяснил ее зависимостью от мирового соотношения пары евро-доллар (ожидается на уровне 1,14–1,16).

По словам банкира, главными стабилизирующими факторами остаются ритмичная международная финансовая помощь, значительные резервы и интервенции Нацбанка, объем которых в августе может составить около 3,5–4 млрд долларов.

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