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Долар пішов униз: курс НБУ на 30 липня та чого чекати від валют у серпні

16:28 29.07.2026 Ср
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у четвер?
aimg Олег Хомчук
Долар пішов униз: курс НБУ на 30 липня та чого чекати від валют у серпні Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 липня. Довгострокова тенденція на зростання долара припинилася, тоді як євро виріс в ціні.

Яким буде курс у четвер та чого очікувати від головних валют наступного місяця, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,87 грн.
  • Євро подорожчав до 51,08 грн.
  • У серпні курс долара очікується в межах 44,7–45,7 грн, євро — 51,0–52,5 грн.
  • Різких стрибків курсу у серпні не має бути.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на четвер, 30 липня, офіційний курс долара на рівні 44,87 грн, що на 5 копійок менше, ніж у середу, 29 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,92 грн.

Водночас офіційний курс євро після короткочасної паузи повернувся до зростання. На 30 липня він становить 51,08 грн, тоді як у середу європейська валюта коштувала 50,06 грн. Таким чином вона подорожчала на 2 копійки.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Прогноз курсу долара та євро на серпень

У серпні валютний ринок переважно рухатиметься у фарватері липневих тенденцій, а за базового сценарію різких і неконтрольованих курсових стрибків не очікується. Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

За його прогнозом, упродовж останнього місяця літа курсові показники перебуватимуть у таких межах:

  • долар: 44,7–45,7 грн/$;
  • євро: 51,0–52,50 грн/€.

Ширший коридор для європейської валюти експерт пояснив її залежністю від світового співвідношення пари євро-долар (очікується на рівні 1,14–1,16).

За словами банкіра, головними стабілізувальними чинниками залишаються ритмічна міжнародна фінансова допомога, значні резерви та інтервенції Нацбанку, обсяг яких у серпні може становити близько 3,5–4 млрд доларів.

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