На АЗС снова волна подорожания: на сколько выросли цены на бензин и дизель 24 июля

Сколько стоит топливо на популярных АЗС и где сегодня заправляться дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Новое подорожание на АЗС: Ведущие сети заправок снова подняли ценники на топливо в пределах 1-2 гривен за литр.

Ведущие сети заправок снова подняли ценники на топливо в пределах 1-2 гривен за литр. Масштаб изменений: Рост охватил как премиальный сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так и сеть "Укрнафта", где также зафиксировано повышение стоимости всех основных позиций.

Рост охватил как премиальный сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так и сеть "Укрнафта", где также зафиксировано повышение стоимости всех основных позиций. Текущая ситуация: На фоне общего тренда цены на бензин во многих сетях уже вплотную приблизились к отметке 83-94 грн/л, а дизель уверенно держится выше 86-89 грн/л.

Фото: цены на топливо 24 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн (+1 грн)

Бензин Pulls 95: 85,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн (+1 грн)

ДТ Pulls: 89,90 грн (+2 грн)

ДТ Евро: 86,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 88,90 грн 90,40 (+1,5 грн)

ДТ Евро-5: 85,90 грн. 87,40 (+1,5 грн.)

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн

Бензин NANO 95: 86,90 грн

Бензин А-95: 83,90 грн

ДТ NANO Extro: 89,90 грн (+2 грн)

ДТ NANO: 86,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 86,90 грн (+2 грн)

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+2 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн (+2 грн)

Бензин А-92: 77,90 грн (+2 грн)

ДТ (Energy): 84,40 грн (+2 грн)

ДТ: 82,40 грн (+,2 грн)

Газ: 39,90 грн (+50 коп.)

Что изменилось

ОККО: Подняла цены на бензин на 1 грн/л (Pulls 100 стоит 92,90 грн, Pulls 95 - 85,90 грн, А-95 Евро - 82,90 грн). Дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) прибавило по 2 грн/л (теперь 89,90 грн и 86,90 грн соответственно). Цена на газ осталась неизменной.

WOG: Увеличила стоимость дизельного топлива на 1,5 грн/л - ДТ Mustang теперь стоит 90,40 грн, а ДТ Евро-5 - 87,40 грн. Цены на бензин и газ остались без изменений.

SOCAR: Переписала ценники на дизель, подняв его стоимость на 2 грн/л (ДТ NANO Extro и ДТ NANO стоят по 89,90 грн и 86,90 грн). Бензин и газ сохранили предыдущие позиции.

"Укрнафта": Подняла цены на все виды топлива: бензин всех марок (98 Energy, 95 Energy, А-95 и А-92) подорожал на 2 грн/л, дизельное топливо (обычное и Energy) прибавило по 2 грн/л, а автогаз вырос в цене на 50 копеек.

Сколько стоит заправить полный бак на 50 литров?

Самый выгодный вариант ("Укрнафта"):

Заправка стандартным бензином А-95 (по 79,90 грн/л) обойдется в 3995 грн.

Заправка базовым дизелем (по 82,40 грн/л) обойдется в 4 120 грн.

Премиальный и средний сегмент (ОККО, WOG, SOCAR):