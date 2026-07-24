На АЗС снова волна подорожания: на сколько выросли цены на бензин и дизель 24 июля
Топливный рынок Украины продолжает демонстрировать восходящую динамику утром 24 июля. Ведущие сети автозаправочных станций обновили ценники, зафиксировав очередное повышение стоимости бензина, дизельного топлива и автогаза.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС и где сегодня заправляться дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новое подорожание на АЗС: Ведущие сети заправок снова подняли ценники на топливо в пределах 1-2 гривен за литр.
- Масштаб изменений: Рост охватил как премиальный сегмент (ОККО, WOG, SOCAR), так и сеть "Укрнафта", где также зафиксировано повышение стоимости всех основных позиций.
- Текущая ситуация: На фоне общего тренда цены на бензин во многих сетях уже вплотную приблизились к отметке 83-94 грн/л, а дизель уверенно держится выше 86-89 грн/л.
Фото: цены на топливо 24 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн (+1 грн)
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн (+1 грн)
- ДТ Pulls: 89,90 грн (+2 грн)
- ДТ Евро: 86,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 88,90 грн 90,40 (+1,5 грн)
- ДТ Евро-5: 85,90 грн. 87,40 (+1,5 грн.)
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 93,90 грн
- Бензин NANO 95: 86,90 грн
- Бензин А-95: 83,90 грн
- ДТ NANO Extro: 89,90 грн (+2 грн)
- ДТ NANO: 86,90 грн (+2 грн)
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн (+2 грн)
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-95: 79,90 грн (+2 грн)
- Бензин А-92: 77,90 грн (+2 грн)
- ДТ (Energy): 84,40 грн (+2 грн)
- ДТ: 82,40 грн (+,2 грн)
- Газ: 39,90 грн (+50 коп.)
Что изменилось
ОККО: Подняла цены на бензин на 1 грн/л (Pulls 100 стоит 92,90 грн, Pulls 95 - 85,90 грн, А-95 Евро - 82,90 грн). Дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) прибавило по 2 грн/л (теперь 89,90 грн и 86,90 грн соответственно). Цена на газ осталась неизменной.
WOG: Увеличила стоимость дизельного топлива на 1,5 грн/л - ДТ Mustang теперь стоит 90,40 грн, а ДТ Евро-5 - 87,40 грн. Цены на бензин и газ остались без изменений.
SOCAR: Переписала ценники на дизель, подняв его стоимость на 2 грн/л (ДТ NANO Extro и ДТ NANO стоят по 89,90 грн и 86,90 грн). Бензин и газ сохранили предыдущие позиции.
"Укрнафта": Подняла цены на все виды топлива: бензин всех марок (98 Energy, 95 Energy, А-95 и А-92) подорожал на 2 грн/л, дизельное топливо (обычное и Energy) прибавило по 2 грн/л, а автогаз вырос в цене на 50 копеек.
Сколько стоит заправить полный бак на 50 литров?
Самый выгодный вариант ("Укрнафта"):
- Заправка стандартным бензином А-95 (по 79,90 грн/л) обойдется в 3995 грн.
- Заправка базовым дизелем (по 82,40 грн/л) обойдется в 4 120 грн.
Премиальный и средний сегмент (ОККО, WOG, SOCAR):
- Полный бак обычного бензина А-95 или Евро-95 (в среднем по 82,90-83,90 грн/л) обойдется примерно в 4 145 - 4 195 грн.
- Полный бак дизеля (в среднем по 86,90-87,40 грн/л) обойдется в 4345 - 4370 грн.
- Заправка премиальным топливом (например, бензином 100-й марки по 92,90-93,90 грн/л) составит 4 645 - 4 695 грн.