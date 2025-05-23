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Доллар перешел к росту: какие курсы в обменниках

Украина, Пятница 23 мая 2025 10:00
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Доллар перешел к росту: какие курсы в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 47,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Официальный курс на 23 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4999 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн).

Официальный курс евро составит 46,9281 гривен за 1 евро (+0,0143 грн).

Заявление МВФ

Директор Департамента коммуникаций МВФ заявила, что программа МВФ с Украиной предполагает плавающий курс гривны к доллару.

По ее словам, Киев очень сосредоточен на обеспечении стабильности того режима денежно-кредитной политики, который есть у Украины. "И, конечно, это подразумевает плавающий обменный курс", - добавила Козак.

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